Un diez para Baraja y un cero para Peter Lim

Dice Rubén Baraja que él no es mucho de poner notas a las temporadas. Que ya estamos nosotros los medios de comunicación para hacerlo. Pues ahí van las mías. Le pongo un diez al Pipo y a su joven equipo y un cero a Peter Lim, Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona y todos aquellos que justificaron la planificación de una plantilla construida para luchar por la permanencia en primera división y nada más.

El técnico y sus jugadores han rendido por encima de sus posibilidades sobreponiéndose a las «dificultades del mercado de verano» (lo dijo ayer Baraja en la sala de prensa de Balaídos). Al Pipo y sus niños no se les puede pedir más. Que el Villarreal, Betis, Real Sociedad y Athletic estén por encima no es ninguna sorpresa. Si el equipo se ha caído en el tramo final de LaLiga es porque no estaba preparado para soportar la presión de luchar por objetivos mayores como el de Europa.

La triste realidad es que Baraja ha ganado la ‘liga de los mediocres’ por delante de los Alavés (nos ganó un fichaje en el mercado de invierno), Osasuna, Getafe, Celta y compañía. Y este es el gran drama del Valencia. Meriton ha instalado al club en el vagón de cola de LaLiga. Haciendo muy bien las cosas en el campo solo da para ser novenos. Nada más. El año que salgan mal las cosas en el verde tocará sufrir por la categoría otra vez. Como la temporada pasada. ¿Firmarían 49 puntos el año que viene con Lim ‘gestionando’? Yo, con todo el dolor del mundo, sí. Con Meriton no hay futuro. Ni hay nada. Que se vayan.

