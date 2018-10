El raspall espera les semifinals

L'Individual Bankia en la modalitat de raspall descansa des del passat divendres fins al pròxim. I és que l'organització ha concedit un mínim d'una setmana als pilotaris que jugaran les semifinals perquè puguen preparar adequadament la partida prèvia a la final.

La primera semifinal tindrà lloc el divendres a Genovés on mesuraran les seues forces Ian i Marrahí. És una final anticipada amb dos campions cara a cara, el vigent i el de la temporada 2014. L'actual número u és el favorit, però la victòria de Marrahí no seria ni molt menys una campanada. Entra dins del possible, sobretot en un trinquet que no és massa gran i on s'equilibra la diferència entre el poder de pegada. A més de carregar, a Genovés s'han de buscar coses i el de Villanueva de Castellón és un especialista.

La segona semifinal enfrontarà a Moltó i Seve el dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes. El de Barxeta està molt per davant en els pronòstics. Eixe pot ser el gran avantatge del mitger. Seve ja ha complit i tot el que arribe a partir d'ara seria un regal. En té zero pressió perquè la responsabilitat de guanyar és per a Moltó. La final es jugarà el diumenge 28 a Bellreguard.