Pere exigeix a Oltra i Francés accepta

El desafiament mà a mà entre Francés i Pere continua completant etapes. La possibilitat de fer la partida va sorgir el 13 de novembre en el dinar posterior a la presentació de les finals del Trofeu Mixt Savipecho, la setmana passada es va arribar a l'acord de jugar al trinquet de Bellreguard i ara s'ha concretat que serà el diumenge dia 16.

També s'han pactat les condicions. Pere ha exigit que Oltra ferisca a la seua mà i Francés ha acceptat. Per la seua banda, el rest de Petrer ha escollit a Miguelín.

Per a començar a parlar, cada pilotari ha posat damunt la taula la quantitat de 2.000 euros d'eixida. La xifra pot augmentar fins al mateix dia del desafiament i probablement ho farà prompte perquè als dos jugadors els agrada molt el repte i també als seus postors. A partir d'ací, tot normal. Es jugarà a passar i passar i amb les galeries lliures.

La partida suposarà una reedició de l'eliminatòria de quarts de final que va enfrontar als dos pilotaris en el passat Campionat Individual. Francés arribava després de superar en la ronda anterior al defensor del títol, Soro III, amb una actuació en la qual va fregar la perfecció.

Pere també va donar la sorpresa en els huitens de final, en el seu cas en eliminar a Santi de Finestrat, l'únic mitger que ha estat capaç de jugar una final del mà a mà llevant de Grau, que va disputar tres i en va guanyar una.

El de Pedreguer va ser millor al trinquet de Massamagrell (60-45), que no és el més propici per a Francés. Per això s'ha pactat un escenari neutral com el trinquet de referència del raspall, el de Bellreguard. Després d'eliminar a Francés, Pere va estar a punt de tornar a fer saltar la banca en la semifinal contra Puchol II, que va guanyar a Vilamarxant per 60-50. Posteriorment, el rest de Vinalesa es va proclamar campió a Pelayo contra Pere Roc II (60-55).



Més desafiaments

A més del desafiament entre Pere i Francés hi ha altres tres tancats. El més proper es jugarà este mateix dijous a Murla amb Tomàs II i Héctor com a contendents.

Un altre està programat el diumenge 23 a Dénia i tindrà com a protagonistes a Giner i Ferrer mentre que De la Vega i Bueno s'enfrontaran el dia 30 a Vila-real.