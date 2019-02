Raúl, Ian i Canari tornen al seu lloc

Raúl, Ian i Canari ultimen ja la seua reaparició en les lligues professionals. La decisió final es prendrà demà, una vegada concloguen els entrenaments que tenen programats, però la previsió és que recuperen el lloc en la pròxima jornada, l'octava de la fase regular.

El mitger de Godelleta és qui ha estat més temps absent per una luxació en els lligaments del muscle dret. Des del 27 de gener concretament, quan es va accidentar en colpejar-se quan disputava una partida de la Lliga a Benissa.

En un principi estava previst que Raúl tornara el passat cap de setmana, però el pilotari va preferir esperar per a recuperar plenament les prestacions i d'esta manera no perjudicar a l'equip que completen Puchol II i Bueno. En els últims dies ha intensificat els entrenaments amb companys com Genovés II i Javi i les sensacions han estat totalment satisfactòries.

Salva ha sigut el seu substitut durant les quatre partides que ha estat de baixa i el rendiment del mitger de Massamagrell ha sigut sensacional, com la trajectòria de l'equip, amb tres victòries i una derrota.

Ian i Canari solament s'han perdut la passada jornada, en el seu cas de la Lliga de raspall. El rest de Senyera va ser baixa per un micro trencament fibril·lar i en el seu cas sí que s'han complit els terminis de recuperació previstos. Sanchis i Miravalles l'esperen amb els braços oberts perquè l'equip ocupa a hores d'ara plaça eliminatòria.

Canari va haver de parar per una contusió en les costelles. El dolor a remés quasi per complet i el de Xeraco podrà intentar aconseguir el 'miracle' de la classificació, encara que no depén únicament dels resultats del seu equip.