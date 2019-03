La Lliga 2 de raspall també defineix els semifinalistes

La Lliga 2 de raspall va iniciar ahir al trinquet de Xeraco la darrera jornada de la fase regular amb una partida que podia ser decisiva ... i ho va ser. La victòria de Punxa i Lorja per 25-10 davant Mario i Miravalles ha definit quins equips accediran a les semifinals.

Salelles II i Gabi ja tenien la plaça assegurada fa unes quantes jornades, Punxa i Lorja s'han guanyat el lloc amb la suma dels 2 punts i el desenllaç de Xeraco també atorga la passada a Badenes i Ricardet i a Vercher i Néstor. Per tant, Mario i Miravalles queden eliminats per no complir amb l'obligació de guanyar ahir, mentre que Vicent i Raúl ja estaven descartats.

Ara falta concretar en quin ordre accedeix cada formació a la següent ronda on el primer classificat s'enfrontarà en una semifinal al quart de la taula mentre l'altra mesurarà al segon contra el tercer. La incògnita es resoldrà esta mateixa vesprada amb la disputa de les partides programades als trinquets de la Llosa de Ranes i Oliva.

A diferència de les lligues Bankia, on les semifinals s'estan jugant a anada i tornada, les eliminatòries de les lligues 2 seran a partida única. En la competició de raspall el primer finalista es coneixerà el 4 d'abril al trinquet de Bellreguard (segon contra tercer) mentre que la segona semifinal es disputarà el dimarts 9 a Oliva (primer contra quart).

En la Lliga 2 d'escala i corda la situació és idèntica. Falten dues partides per a tancar la fase regular i ja es coneixen els equips classificats per a les semifinals, però queda definir l'ordre.

De moment solament està clar que José Salvador i Nacho seran els campions d'esta ronda. Els altres classificats són Fageca i Tomàs II, Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet així com Marc i Carlos.

Els tres equips poden concloure en qualsevol de les tres posicions posteriors. Per a saber-ho cal esperar que es disputen les partides programades esta vesprada a Massamagrell i demà al trinquet de Guadassuar.

Pel que fa a les semifinals, José Salvador i Nacho jugaran la primera contra els quarts classificats el dimarts 2 d'abril al trinquet de Massamagrell. Els altres dos conjunts completaran l'altra eliminatòria el divendres 12 a Vilamarxant. El títol es decidirà a Vila-real just una setmana després mentre que la final de raspall tindrà lloc el dimecres 14 a Castelló de Rugat.

Els pilotaris campions de les lligues 2 tindran un important premi a banda del títol. I és que l'organització ha decidit que els restos i mitgers vencedors tinguen una plaça de titular en la pròxima edició de la Copa Diputació de València, encara que no necessàriament coincidiran en el mateix equip. Els punters, com a mínim, participarien en la Copa 2, probablement al mig.