Piles carregades i un trofeu nou

És probable que algun pilotari haja patit les retencions de l'operació retorn. O que l'afortunat mitger que ha estat de viatge en una paradisíaca destinació del Carib haguera de suportar les incòmodes cues que en dates assenyalades tenen lloc als aeroports. Són circumstàncies habituals entre la gent habitual.

El que no era gens habitual és que els professionals de la pilota pogueren planificar les seues vacances amb antelació, com ha estat el cas durant la Setmana Santa. La conclusió de les lligues va suposar l'inici de part dels seus dies de descans, que acabaran demà. I en estiu tornaran a gaudir d'este dret fonamental dels treballadors.

Este ha sigut un dels grans canvis en la nova gestió de la pilota professional per part de la Fundació. Pot semblar una nimietat, però per als jugadors que tenen fitxa ha estat una benedicció. Alguns inclús no recordaven quan va ser l'última vegada que van disposar de tants dies seguits.

El fet de tindre un calendari establert pràcticament al dia ha estat una altra de les reivindicacions aconseguides pels pilotaris. Tots sabien que en acabar les lligues arribaria el Campionat Fundació i que quan concloga este començaran les prèvies de l'Individual, que torna a la seua època tradicional. D'esta manera poden organitzar la seua preparació física com millor els convinga i planificar els pics de rendiment que al llarg de la temporada tenen alts i baixos.

Esta ha sigut una millora considerable en la situació laboral dels pilotaris, encara que s'ha quedat curta perquè solament afecta les vint-i-dues figures que estan en nòmina. Era la xifra màxima a la qual es podia fer front per a garantir que el que menys cobrara arribara al salari mínim professional.

És per això que per a la pilota professional suposa fonamental el suport d'entitats com Savipecho, Masymas o la Fundació José Luis López, que no busquen tant el retorn publicitari i sí fer costat a una senya d'identitat, segons diuen tres de cada quatre valencians en l'estudi demoscòpic que recentment va presentar la Càtedra de la Pilota.

Les dues empreses i la fundació del mecenes de la pilota han renunciat a tindre el seu espai exclusiu, el seu torneig mixt, per a unir-se en un nou i de més entitat en el qual també estarà Baleària, una altra de les signatures que reverteixen part dels seus beneficis en la societat.

El Campionat Fundació, el gran i únic mixt de la present temporada es presenta hui a Dénia i començarà el divendres al Genovés. Quatre equips en raspall i altres tants en la modalitat per dalt corda, per a un total de vint-i-quatre pilotaris, competiran en una lliga de solament sis jornades per a determinar qui són els dos aspirants al títol.

El reduït nombre d'equips ha obligat a deixar fora de la convocatòria a primers espases i a pilotaris que han signat una lliga sensacional. És a dir, que la qualitat dels trios configurats és fins i tot major que els de les lligues, que tan bon espectacle han oferit.