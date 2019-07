Puchol II lidera la victòria a Torrent

La quarta edició del Trofeu Ciutat de Torrent va començar ahir amb la disputa de la primera semifinal on Puchol II, Raúl i Carlos van superar a De la Vega, Jesús i Nacho per 60-45.

La partida va ser llarga, dura i exigent. També igualada, amb diferències mínimes fins al 50-40, moment en el qual els vencedors van tombar per dues vegades el val dels blaus. Amb tres jocs de diferència al marcador i el nivell que estaven oferint Puchol II i els seus companys, la remuntada va resultar impossible.

L'escaleter de Vinalesa va ser el millor de la vesprada per efectiu i segur. Es podria dir que no va cometre cap errada no forçada i va resultar letal amb els rebots i els caps. El públic va quedar encantat amb el seu joc elegant. Raúl també va estar molt a prop de les prestacions del seu rest i Carlos va ajudar prou encara que va errar alguna pilota clara.

En la formació blava Jesús va ser qui més va tirar del carro. Al mitger de Silla se li dóna molt bé el trinquet de Torrent i ho va tornar a demostrar. De la Vega va anar de menys a més. Va passar de jugar a la defensiva i dedicar-se principalment a restar rematades a demanar pilota per a fer el quinze. Davant, Nacho va estar molt atent i participatiu.

El torneig continuarà demà dissabte amb canvis importants. Soro III no podrà ser de la partida perquè no s'ha restablert del colp que li va impedir acabar la semifinal del Trofeu Tio Pena. Marc ocuparà el seu lloc i farà trio amb Pere i Tomàs II per a mesurar-se a Francés, Félix i Monrabal II.



Benissa

Les semifinals del Trofeu Diputació d'Alacant comencen esta nit al trinquet de Benissa amb l'eliminatòria que enfrontarà a Genovés II i Santi contra Giner i Javi. La partida és una reedició d'una de les de la fase classificatòria i a més d'un gran duel va ser la més renyida perquè va acabar amb victòria de Genovés II i Santi en iguals a 55. La segona semifinal es jugarà el 9 d'agost a Murla on Pere Roc II i Héctor s'enfrontaran a Pablo de Sella i Félix.