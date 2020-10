Repartiment de punts en la conclusió de la quarta jornada

El tancament de la quarta jornada de la fase regular de la Copa Diputació de València - Caixa Popular va ser positiu per als equips implicats en les dues partides disputades ahir perquè tots quatre van sumar i mantenen intactes les opcions de classificar-se per a les semifinals. Ara bé, el desenllaç de la partida que es va jugar a Oliva ha deixat sense opcions de continuar endavant a Moltó i Josep, que ja són els segons descartats en la modalitat de raspall juntament amb Punxa i Sanchis.

Al triquet d'Oliva es van enfrontar Badenes i Tonet IV contra Salelles II i Canari amb victòria per als primers per 25-15 després de més d'hora i mitja de joc intens i nombrosos intercanvis, molts d'ells de gran qualitat.

La parella guanyadora va seguir el seu guió habitual, amb Tonet IV acaparant el joc i carregant des de qualsevol posició, sempre amb força i intenció. Davant, Badenes va signar una altra actuació seriosa, amb accions no tan espectaculars com les del seu company, però efectives i necessàries perquè la parella aconseguira el triomf.

Salelles II i Canari van compartir més el pes de la partida en la faceta ofensiva i defensiva. El rest va destacar per la contundència de les seues restades, la capacitat per a jugar d'aire i la fiabilitat dels seus rebots. I el mitger va espentar, va parar pilotes com en ell és habitual i va rematar amb intenció, per a fer el quinze i per a evitar a Tonet IV.

El moment clau de la partida va ser quan Salelles II i Canari no van fer efectiu un val i 15 a favor per a igualar a 15.

També ahir, però en la modalitat d'escala i corda i al trinquet de Benidorm, Pere Roc II i Pere van guanyar a Genovés II i Nacho pel tanteig de 60-50.

En esta confrontació va ser decisiu el millor començament de la parella vencedora. Pere Roc II i Pere van situar el marcador en 35-15, en bona part gràcies a les precises rematades del mitger.

Però Genovés II i Nacho es van calfar i una vegada van entrar en partida a punt van estar d'igualar a 35. Finalment no es va produir l'empat i amb 40-30 en l'electrònic, la confrontació va continuar amb les diferències mínimes d'un o dos jocs favorables als després vencedors.

A més de l'equilibri cal destacar el rendiment més que notable dels quatre pilotaris i el desgast que va suposar per a ells les constants anades i tornades de la vaqueta en un trinquet gran i exigent com el de Benidorm.



Hui a Castelló

La cinquena jornada en la Copa de raspall començarà hui al trinquet de Castelló on Marrahí i Lorja jugaran contra Ian i Brisca pel lideratge del Grup B. En la modalitat d'escala i corda, la jornada arrancarà el dimecres a Guadassuar on Puchol II i Guillermo s'enfrontaran a José Salvador i Javi.