Quan un equip funciona, el millor és tocar les seues peces el mínim possible. Una cosa semblant passa amb Pere Roc II i Pere. Ambdós pilotaris conjuguen quasi a la perfecció. Es coneix i es complementen. Una combinació que es tradueix en resultats com la classificació per a semifinals del VIII Trofeu Diputació d’Alacant. Pere Roc II i Pere van eliminar a Pablo de Sella i Javi amb un resultat de 60-30 després d’una gran actuació al trinquet El Rovellet de Dénia.

En este binomi alacantí, cadascú sap quina és la seua feina. La regularitat i competitivitat de Pere Roc II es mescla amb el gran estat de forma que arrossega Pere. La pegada del de Pedreguer és una de les amenaces per als rivals, i ahir va tornar a demostrar-ho. Tal és la confiança que es mostren ambdós pilotaris que la pilota parada és per a Pere quan habitualment és una tasca de la qual el rest es responsabilitza. Això no vol dir que Pere Roc II fuja la seua feina, ja que en ser esquerrà, la comoditat del colpeig és inferior a la d’un dretà com és Pere.

La seguretat del de Benidorm en el seu company és màxima, més si cap, en un torneig amb les galeries lliures on un rest te major facilitat en eixa situació parada per encarar-les. Això no obstant, ahir no va ser el dia en què la pilota va acabar entre els seients ubicats per dalt de la muralla.

I és que ni Javi, ni Pere van buscar-les. El de Pedreguer va dominar el joc des del mig amb una pegada contundent i tallant la corda que el de Massalfassar va patir. En el duel de rests, Pere Roc II va poder amb Pablo, encara que el de Sella va lluitar amb totes les seues forces. Tant és així que amb 50-30 al lluminós i amb ’30 i val’ des del rest, Pablo de Sella va lesionar-se. El rest va blau va sentir un dolor muscular al gluti i després de passar pels vestidors, el sellard va tornar a la canxa, demostrant la seua bravura, però sense poder evitar la victòria dels rojos.

Abans, la partida s’havia dividit en tres ratxes. Pere Roc II i Pere van sumar els cinc primers jocs seguits (40-15) i els blaus els tres següents (40-30). Un premi que va arribar en el primer tanteig guanyat pels demèrits rojos, però que va servir per a fer-los reaccionar. Després de tindre oportunitat amb val amb 40-25, a la pròxima ocasió no va errar i van tancar els quatre tantejos a continuació.

Pere Roc II i Pere jugaran les semifinals del VIII Trofeu Diputació d’Alacant contra Salva Palau i Félix, el dia 23 de juliol a Ondara.

LA PISSARRA

Dilluns 12 de juliol | 18:30

Trinquet de Xeraco

- Moltó i Lorja

- Marrahí i Raúl

Dimarts 13 de juliol | 18:30

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Puchol II i Salva

- Jose Salvador i Félix

Dijous 15 de juliol | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Puchol II i Guillermo

- De la Vega i Javi

Dijous 15 de juliol | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Ximo i Tonet IV

- Vicent i Canari