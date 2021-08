El Trofeu Diputació de Castelló va començar ahir al trinquet de Massamagrell amb la novetat de les galeries lliures amb l’excepció de la primera pilota de cada quinze i les que prèviament toquen l’escala. La possibilitat de tirar-la dalt va oferir un bon espectacle i sobretot jugades que no són habituals en el joc per dins. La partida es va resoldre pel resultat de 60-50 amb triomf de De la Vega i Jesús davant Giner i Tomàs II.

Després d’un parell de jocs per bàndol, que sobretot van ser d’aclimatació a la circumstància del joc lliure, la partida es va posar prou de cara del costat de De la Vega i Jesús. Els després vencedors van trobar la galeria amb més efectivitat perquè en lloc de tirar-li a la pilota cap i tot van mesurar la força perquè la vaqueta no caiguera. També van estar millor en el joc per dins, especialment Jesús, que va aconseguir un bon nombre de quinzes.

En este tram, que va ficar el marcador en 45-25, a Tomàs II se li notava la falta de rodatge en la seua segona partida després de quasi tres mesos de baixa per una lesió mentre que Giner pegava, però no com per a contrarestar l’eficàcia rival.

Però el mitger de Xaló va millorar prou les seues prestacions i amb el de davant carregant, Giner va desplegar el seu joc amb més comoditat. I a poc a poc, la distància es va reduir fins que la confrontació es va igualar a 50 amb les dues parelles jugant molt a pilota. Els dos darrers jocs, els del triomf de De la Vega i Jesús, també van estar lluitats.

LA PISSARRA

Dimecres 4 d’agost | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Vercher i Néstor

- Iván i Lorja

Dimecres 4 d’agost | 18.3 hores

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Héctor

- Marc i Javi

Dijous 5 d’agost | 18.30 hores

Trinquet de Castelló de Rugat

- Ian i Murcianet

- Marrahí i Raúl

Dijous 5 d’agost | 19.00 hores

Trinquet de Gata de Gorgos

- Moltó i Sanchis

- Salelles II i Seve