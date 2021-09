Només és la segona jornada de la VII Copa Diputació de València – Caixa popular de raspall, però les espases ja estan en alt. Almenys, al grup B. El trinquet de Castelló de Rugat servirà per a veure la primera batalla entre els dos equips que van guanyar a la data inicial. Les formacions representatives d’Ontinyent, amb Iván i Seve, i de Sueca, amb Vicent i Lorja, es batran (18.30 hores, Proximia TV) per tal de quedar a soles com l’únic equip invicte al seu tauler.

Encara és prompte per a endevinar quines parelles passaran a les semifinals, però cada punt és un pas més de cara a les eliminatòries i la partida a Castelló de Rugat pot suposar un abans i un després en la competició. L’equip que aconseguisca el triomf tindrà un ple en puntuació. Quatre unitats de quatre en joc. Més important serà conservar el primer lloc.

Si Ontinyent i Sueca es veuen les cares en la segona data, l’altra partida del grup B enfrontarà a les parelles que es situen per baix al tauler. Barxeta (Moltó i Roberto) es mesurarà amb Oliva (Montaner i Brisca) el pròxim dissabte a Bellreguard. El vencedor d’este duel podria igualar o superar al derrotat en Castelló de Rugat i, en conseqüència, canviaria la perspectiva classificatòria del que haja perdut a la Vall d’Albaida.

LA PISSARRA

Dijous 9 de setembre | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Raül i Momparle

- Andreu i Bossio

Dijous 9 de setembre | 18:30

Tr. de Castelló de Rugat · Proximia TV

- Vicent i Lorja

- Iván i Seve

Divendres 10 de setembre | 18:30

Trinquet Salvador Sagols de Vila-real

- Soro III i Jesús

- J. Salvador i Tomàs II

Divendres 10 de setembre | 16:45

Trinquet de Vilamarxant

- Pablo de Borriol i Salva

- Julio Palau i Héctor