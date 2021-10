El Campionat Interpobles Edicom de trinquet entra en la recta final amb les partides programades per a aquest cap de setmana. L’anada de les semifinals en totes les categories ja està ací. En Primera, Caixa Popular Manises A, CPV Alfara de la Baronia, CPV Onda A i CPV Petrer són els equips que busquen estar en la gran final.

L’anada de les semifinals es disputa aquest cap de setmana, mentre que la tornada està prevista per al cap de setmana del 23 d’octubre. En Primera, Manises rebrà el dissabte a les 16:00h a Alfara de la Baronia. Ja el diumenge, a les 10:30h a Onda, l’equip castellonenc rebrà al CPV Petrer en l’altra semifinal.

Les altres categories

Les semifinals arriben a totes les categories. En Segona, Caixa Popular La Pobla A s’enfrontarà a Via Augusta Massalfassar C, mentre que en la segona semifinal es trobaran cara a cara Caixa Popular La Pobla B i Trinquet de Torrent A.

En Tercera, Caixa Popular Manises B jugarà contra Trinquet de Torrent B, mentre que l’altre duel serà Rest. Onnes Xilxes A contra Dent. Luna Massalfassar D.

En Quarta A, la primera semifinal és entre Club Pilota Alberic i Caixa Popular Manises C, mentre que en la segona semifinal espera encara rival Caixa Popular Manises D.

En Quarta B, els dos duels seran: Club Pilota Llíria B contra Trinquet de Torrent F, i Club Pilota Castelló C contra Club Pilota Castelló A.

En Juvenils independents, els duels de semifinals seran, per una part, CPV Guadassuar A contra Disid Alfara C, i per l’altra Club Pilota Pelayo B contra Club Pilota Petrer.