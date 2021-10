La selecció valenciana masculina de Joc Internacional torna a ser campiona d’Europa, com va fer a Tavernes Blanques 2015. Subcampions a Portugal fa dos anys, el combinat valencià es cobrà la revenja davant Bèlgica i s’imposà per 6-2 en una final en la qual va aguantar el domini dels belgues fins que va trencar el traure i es ficà 3-2 al marcador. A partir d’eixe moment, la selecció, amb Diego López, Abel Jorques, Alejandro Gil, Xavi Capellino i Albert Giner, va treballar de valent per a mantindre i ampliar l’avantatge.

Els pupils de Vicent Molines guanyaren el següent joc i tornaren a trencar el servici. Amb 5-2 i de nou al traure, la victòria arribà i l’alegria es desbordà. La selecció, enquadrada al grup B amb el Regne Unit i els Països Baixos, inicià el matí del dissabte amb una àmplia victòria davant els britànics per 6-0. Poc després, el duel contra els amfitrions es va resoldre amb triomf per als xics de Vicent Molines per 6-3, resultat que donà l’accés a les semifinals per a enfrontar-se al País Basc, segon del grup A per darrere de Bèlgica. La partida davant els bascos va ser intensa, però el combinat valencià, guiat per la gran actuació del seu capità, Diego López, va fer-se amb la victòria novament per 6-3.

Acabada la gran final, el seleccionador valencià, Vicent Molines, no podia estar més exultant: «Tot l’equip ha estat conjuntat i sense errades, tot i que els belgues han jugat moltíssim i la partida ha sigut molt disputada. Estic contenc per l’actitud i la concentració de tots els jugadors en el dia de hui».

El capità, Diego López, i el jugador més determinant va manifestar: «Hem eixit forts sense despitar-nos, i hi han hagut quinzes molt determinants que han sigut per a nosaltres. La clau és que hem posat molts primers saques, el que facilita després el joc per a guanyar el quince». López, molt emocionat, s’acomiada de la selecció valenciana sub 19 categories deixant tota la seua raça en la pista de joc.

Després del valencians, el podi ha estat completat per Bèlgica (segona classificada) i Euskadi (medalla de bronze).