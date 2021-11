El club de Sella va aconseguir emportar-se de nou la Copa de Campions en la máxima categoría a les seues vitrines. Ja son dotze els títols de Primera que atresora el club alacantí, destacant per damunt dels sis títols de Benasau o els cinc de Balones.

Castell de Castells no va poder revalidar el títol aconseguit en l’any 2020. Cal tindre en compte que son els clubs dominadors del torneig en les últimes temporades, ja que Castell de Castells va guanyar també en el 2018, i va ser subcampió en el 2017.

Sella fou el campió en les edicions de 2019, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013, i subcampió en el 2018.

La final va viure dues parts claramente diferenciades, una primera on els jugadors del Top Recambios Castells es possaren per davant i aconseguien sumar quinzes i jocs importants, adaptant-se rapidament al carrer de joc; i una segona part on els de Sella entraren en partida, no deixant reaccionar als seus rivals tancant el marcador en un 10 a 7 que els donava el triomf. Cal destacar el bot de Jesús de Sella, alt i ben dirigit, així com les volees als dos costas del carrer de Toni Bou, jove jugador de Sella.

Respecte a la final de Segona, el trofeu de la Divisió de Plata anava a ser per al club de Sella, ja que la final la protagonitzaven dos equips d’aquesta entitat tancant aquesta intensa jornada.

Els joves jugadors del Sella B, dirigits pel veterà Adolfo, s’emportaven la Copa de Campions davant els seus companys del Sella C, gràcies al resultat final de 10 a 5. Per últim la final de Tercera, que va ser la primera en jugar-se el diumenge 31 d’octubre, es tancava amb un clar 10 a 4 a favor de Crevillent, després de viure una reacció, que no fou suficient, de la formació de Benillup.

El lliurament de trofeus va correr al llarg del día per part de José Daniel Sanjuán, president de la FPV, i Rafa Vidal, vicepresident federatiu; Ismael Vidal i Alfred Llodra, alcalde i regidor de Fageca; David Más i Vanessa Jaime, regidors de Sella; Moisés Roma, regidor de Castells; i per Javier Navarro, alcalde de Benillup.

Final Primera:

CPV Sella A (Jesus, Toni, Jordi, Dani C., Dani P., Joan) 10

Top Recambios Castells (Gaizka, Santi, Ismael, Quico, Jose Luis, Saoro) 7

Final Segona:

CPV Sella B (Adolfo P., Angel, Toni, Adolfo, Arnau) 10

CPV Sella C (Miguel, Jordi, David, Adolfo, Carlos) 5

Final Tercera:

CPV Crevillent (Adria, Ruben, Angel, Fernando, Adam, Jesus) 10

CPV Benillup (Jordi, Héctor, Marcos, Nacho, Jordi M, Lorenzo) 4