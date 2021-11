Arriben les finals de l’Interpobles Edicom en trinquet. La cita és múltiple al trinquet de la Pobla de Vallbona. Es disputen totes les finals: Primera, Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B i Juvenils.

En Primera categoria la final enfrontarà a Alfara de la Baronia, que opta a guanyar el títol per tercera vegada i juga la seua 5ª final consecutiva, contra el CPV Onda, que s’estrena en la lluita pel títol. Els primers van deixar fora en semifinals a Manises, mentre que els alacantins es van desfer de Petrer el passat cap de setmana. La final de Primera serà el diumenge a les 11:30h.

Mentre Onda debuta en la lluita pel títol en la gran final, Alfara de la Baronia, actual subcampió, va vèncer en 2017 i 2019, i va ser segon en la final de 2018 i 2020.

Segona i Tercera, dissabte de vesprada

Les altres finals també tindran com a escenari el trinquet de la Pobla de Vallbona. La final de Segona es jugarà entre els equips de Via Augusta Massalfassar C i Trinquet de Torrent A, i serà el dissabte a les 17:00h.

Just després de la final de Segona es disputarà la de Tercera. A les 18:30h del dissabte, la final entre Trinquet de Torrent B i Dent. Luna Massalfassar D.

Dissabte de matí: Quarta A i Quarta B

El mateix dissabte, però de matí, s’iniciaran les finals de Quarta A i Quarta B. La de Quarta A serà a les 10:00h amb l’enfrontament entre Club Pilota Alberic i Caixa Popular Manises D. La de Quarta B enfrontarà a Trinquet de Torrent F contra el Club Pilota Castelló C. Serà a les 11:30h.

Juvenils, abans de Primera

Així mateix, el cap de setmana inclou la final juvenil: serà el diumenge a les 10:30h, abans de la final de Primera, entre els equips de Disid Alfara C i el CPV Petrer.

Horaris de les finals de l’Interpobles Edicom en trinquet

DISSABTE:

10:00h - QUARTA A: Alberic – Manises D

11:30h – QUARTA B: Trinquet Torrent F – Club Pilota Castelló C

17:00h – SEGONA: Massalfassar C – Trinquet Torrent A

18:30h – TERCERA: Trinquet Torrent B – Massalfassar D

DIUMENGE:

10:30h .- JUVENILS: Alfara C – Petrer

11:30h – PRIMERA: Alfara de la Baronia – Onda