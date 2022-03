Isabel García Sánchez, exdiputada d'Igualtat, Joventut i Esports de la Diputació de València durant els anys 2015 a 2019, rebrà este divendres el guardó corresponent als Premis 'Va de Dona' 2022. El lliurament tindrà lloc per la vesprada a la Plaça de Manises de València, dins dels actes organitzats en favor de la visibilització de la dona a la pilota valenciana.

Nascuda a les Illes Canàries però forjada políticament a Xirivella, arribà a la corporació provincial a l'estiu de 2015. Com a responsable de l'àrea esportiva, la seua principal preocupació va ser treballar per tal d'aconseguir la igualtat entre homes i dones.

En aquest sentit, va impulsar iniciatives perquè les xiques tingueren tant la oportunitat com el reconeixement en la pràctica de competicions de pilota valenciana, i va promoure la necessitat i conveniència de que les dones arribaren al professionalisme. Durant el seu període a la Diputació, la Lliga d'Elit de Raspall Femení va rebre el patrocini de Bankia -posteriorment CaixaBank-, que va augmentar la seua repercussió esportiva i mediàtica.

Isabel García també volgué acompanyar a la selecció valenciana de pilota durant el Campionat d'Europa celebrat als Països Baixos a l'estiu de 2018, on conegué de primera mà tant el nivell com el dia a dia dels jugadors i jugadores del combinat autonòmic d'un esport que, segons les seues paraules, "fomenta valors com el treball en equip, l'esforç, superació, companyerisme, solidaritat, respecte e igualtat".

A un altre nivell, també va ser la responsable de la posada en marxa del Congrés Estatal de Dones i Esport al 2017, celebrat a València. Un any abans, al 2016, activà el Feminario València, amb l'objectiu de donar resposta a temes d'actualitat relacionats amb la (des)igualtat entre homes i dones i les aportacions de les dones a la societat valenciana.

Per tots aquestos motius, el divendres, a la porta del que va ser la seua base d'operacions durant quatre anys, serà reconeguda pel seu treball en favor de la dona al nostre esport. Igualment, seran distingides altres dos dones, l'identitat de les quals romandrà en secret fins el mateix moment del lliurament.