Una altra incògnita va quedar resolta a Pelayo en la penúltima partida de la fase regular de la Lliga CaixaBank d’escala i corda. Els dos equips estaven classificats per a les semifinals, però quedava saber en quina posició quedaria el de Pedreguer-masymas de Giner, Tomàs II i Héctor, que finalment serà tercer pel punt aconseguit en la derrota davant la formació de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Santi i Carlos, que conclourà la ronda sent encara més líder.

La partida va estar molt equilibrada fins al tram final, quan Puchol II va ser encara més desequilibrant. El campió individual està tenint una magnífica ajuda al llarg de la competició en les mans de Santi i Carlos, però ahir es va proclamar en el millor amb diferència davant un trio complicat i dur.

Als de la Marina els hi va faltar acoblament i sintonia entre les tres línies per a optar al triomf. Així i tot, el seu potencial n’és molt, com va quedar demostrat.

Lliga2

En la Lliga2 en la modalitat d’escala i corda, el trinquet Pelayo va obrir la sessió amb la partida en la qual José Salvador i Monrabal II es van imposar a Julio Palau i Pere per 60-45.

Els dos equips continuen com estaven en la classificació: els vencedors segons, però igualats a punts amb els líders Francés i Bueno, i els derrotats penúltims sense cap punt encara que amb millor coeficient que els cuers De la Vega i Efrén, que a hores d’ara serien els que es quedarien sense passar a semifinals. La partida va ser bona i va guanyar la parella que va tindre un punt més de pegada, seguretat i sobretot capacitat de fer quinze.