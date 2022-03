La Lliga CaixaBank en la modalitat d’escala i corda ja té les semifinals definides i la fase regular tancada després de la partida disputada ahir al trinquet de Vila-real on es van enfrontar els dos equips que optaven a la plaça que quedava vacant, que serà per al conjunt de Vila-real de Soro III, Javi i Hilari gràcies a la seua victòria per 60-35 davant l’equip de Montserrat de Marc, Jesús i Guillermo.

La partida es va desequilibrar prompte, després del 25 iguals. A partir d’ací, els representants de Vila-real van dominar pel bon nivell que van oferir en la pista encara que també per les facilitats dels contraris i les seues errades. Soro III, Javi i Hilari es classifiquen quarts i jugaran la semifinal contra l’equip de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Santi i Carlos. L’altra eliminatòria enfrontarà al trio de Benidorm de Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno contra el de Pedreguer-masymas amb Giner, Tomàs II i Héctor.