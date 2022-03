Mal, molt malament ho tenien Marrahí i Sergi per a accedir a les semifinals de la Lliga2 de raspall perquè la classificació passava per guanyar ahir al trinquet d’Oliva i a més evitar que l’altre equip que aspirava a la plaça vacant, el de Ximo i Roberto (ahir Rafa de Gavarda per molèsties físiques del punter d’Alzira), aconseguira solament dos jocs. Però ho van fer, a més guanyant en partida sabatera (25-0) i amb total superioritat.

La competició espera ja la disputa de les semifinals, que es jugaran a doble partida. La primera començarà el diumenge al trinquet de Castelló on Marrahí i Sergi s’enfrontaran a Badenes i Momparler. La segona semifinal arrancarà el pròxim dimarts a Oliva on Salelles II i Bossio jugaran contra Rafa i Seve. En la Lliga2 d’escala i corda queden dues partides per a tancar la fase regular i un lloc per adjudicar en semifinals. Hui, al trinquet de Guadassuar, José Salvador i Monrabal II s’enfrontaran a Salva Palau i Salva. Les dues parelles estan classificades i opten a situar-se líders.