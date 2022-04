la Lliga CaixaBank en la modalitat d’escala i corda ja té cartell per a la final del pròxim dissabte al trinquet Pelayo. A la presència ja coneguda de l’equip de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Santi i Carlos cal afegir com a rival al conjunt de Pedreguer-masymas de Giner, Tomàs II i Héctor, que ahir van eliminar als representants de Benidorm, Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno.

Perquè la tornada de la semifinal, completada ahir al trinquet de la Pobla de Vallbona, es resolguera d’esta manera, primer calia que Giner, Tomàs II i Héctor guanyaren la partida. I ho van fer per 60-35. Durant la primera meitat amb els dos equips jugant molt i havent-hi molta igualtat en les pilotades. Però, després del 45-35, amb superioritat manifesta dels ara ja finalistes, amb Giner fent una exhibició de poders i qualitat i els seus companys secundant magníficament.

Amb l’eliminatòria igualada, el segon escaló era la pròrroga, que es va decidir per 10-0. El primer joc també el van resoldre els de Pedreguer amb autoritat mentre que en el segon hi hagué quatre vegades val per als vencedors i tres per a Genovés II, Nacho i Álvaro.