La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda ja compta amb el primer finalista. L’equip de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) va certificar ahir el passe al trinquet de Vila-real després de véncer al combinat local (Soro III, Javi i Hilari) amb un resultat de 60-35. El trio de Puchol II ja havia guanyat en l’anada, però necessitava el triomf també en la tornada de les semifinals, o en cas contrari hi hauria una pròrroga. No va ser així, i ara esperen rival.

A diferència de la primera partida de les eliminatòries, Puchol II, Santi i Carlos van eixir per totes de primeres. Els quatre jocs inicials a la butxaca dels poblans aprofitant que els vila-realencs no encontraven el ritme adequat. Una vegada el conjunt de Soro III va començar a tancar quinzes, el duel va ser més vistós per a l’espectador amb jocs llargs i intercanvis. Després de dos jocs per als blaus (35-25), els rojos van tornar a obrir marge en el marcador amb tres tantejos seguits. Una diferència massa amplia que no va fer baixar els braços a Vila-real que va ser capaç de retallar distàncies amb dos jocs insuficients al fet i fet.

Santi va protagonitzar un gran duel de mitgers amb Javi, encara que el de Finestrat no va mostrar fissures. Així mateix, en el moment que els castellonencs anaren per Puchol II, este va saber respondre per a solucionar els atacs blaus i contraatacar amb definició.

Lliga2

El trinquet de Petrer obrirà l’anada de les semifinals de la II Lliga2 d’escala i corda. Els líders a la fase regular, José Salvador i Monrabal II, es veuran les cares amb Julio Palau iPere, quarts classificats, per un lloc en la final, tot i que es decidirà en la tornada.