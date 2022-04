El carrer de pilota Salvador Barres Barberà 'Tio Voro' de Massalfassar va ser l'escenari el passat dissabte de la partida d'anada del I Desafiament entre les modalitats dels jocs a ratlles i la galotxa. La selecció de jugadors habituals de la galotxa, formada per Luis CPV Massalfassar, Jesús CPV Quart de les Valls, Àlex CPV Faura, Javi CPV Montserrat i Toni CPV Beniparrell com a feridor, s'enfrontà a la de jugadors acostumats als jocs a ratlles, integrada per Santi GRE Pilota Relleu, Toni CPV Sella, Paco CPV Benidorm, Andreu CPV Murla i Isaac CPV Tibi com a feridor.

La partida, jugada a la modalitat de galotxa, i per tant a 70 i amb pilota de vaqueta, va estar marcada pel vent, amb ratxes molt intenses, que dificultà als jugadors dels dos combinats desenvolupar-se com és habitual per a ells. No obstant això, es va poder gaudir d'un bon espectacle, on els 'galotxers', al seu terreny, s'imposaren per 70-45.

El combinat de ratlles donà la cara en tot moment, i de fet s'adjudicà el primer joc des de la ferida. Però a la selecció de galotxa, a poc a poc tant Jesús Saiz com Àlex Alandes començaren a entrar en joc i ràpidament es ficà per davant al marcador. A l'equip de ratlles, Santi Ferrer i Toni Bou intentaven donar el millor en cada resposta, i la partida, tot i el lleuger avantatge de la selecció de galotxa, va estar equilibrada durant la primera meitat.

Prop de la corda, tant Javi Campos com Luis Gimeno, per una banda, i Paco Juan i Adrià Sala, per l'altra, estaven atents per a rematar els quinzes quan les característiques de la canxa -canonades, finestres, voreres...- i el vent ho permetien. A la ferida, Isaac Garcia i Toni Chisvert es mostraven precisos en la búsqueda del cantó de la vorera per a complicar el bot del contrari. Amb tots estos ingredients, la partida resultà entretinguda per al públic que es va reunir al carrer.

Com dictava la lògica, a la fi els jugadors de galotxa, millor coneixedors dels secrets de la modalitat, establiren una diferència insalvable per als seus rivals i s'adjudicaren la partida d'anada. La de tornada, que es disputarà a llargues el 25 de juny al carrer de Benimagrell, comptarà amb altres 10 protagonistes distints, de clubs diferents.

Amb la col·laboració del Club Pelotaris Massalfassar, l'Ajuntament de la localitat també oferí el seu suport al Desafiament i tant el seu alcalde, Higinio Yuste, com el regidor d'Esports, Carles Fontestad, estigueren presents en el lliurament de medalles i en l'homenatge que es va dedicar a tres jugadors pioners de Massalfassar, primers integrants de l'equip que va recuperar la pilota a la localitat als anys 80: Federico, El Seco i El Nano. Els xiquets i les xiquetes de l'escola del municipi i les dones també realitzaren partides d'exhibició de raspall i galotxa.