El passat dissabte, Puchol II va començar la defensa de la corona del Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana amb èxit. El vigent campió va superar a Salva Palau als octaus de final i espera en la ronda de quarts a un nou contrincant que eixirà hui del trinquet Eusebio de Sueca (18.30 hores). Giner o Bueno seran el rival a batre, però abans de tot, estos dos jugadors s’enfrontaran en una eliminatòria que aporta perfils diferents a cada costat de la corda.

Per una part hi ha un pilotari que torna a la competició després de dues temporades fora del quadre. Bueno va haver de pagar per esta travessia i va obtenir el bitllet en la prèvia. El de Meliana va véncer a Julio Palau per 60-50 i es va classificar per als octaus de final. En un campionat on a priori els rests parteixen avantatge, Bueno és un exemple clar que els mitgers també poden competir pel mà a mà. Cal remuntar-se a l’any 2018 per a veure a Bueno més enllà dels octaus, encara que amb un resultat excel•lent. El mitger de l’Horta Nord va quedar-se a només un joc de jugar la final. El 60-55 contra Pere Roc II va deixar a Bueno a les portes, encara que va demostrar unes qualitats que continuen en lliça, com ha lluït enguany amb el títol del VI Trofeu Villarreal CF i el subcampionat de la Lliga2.

A l’altre costat de la corda hi ha un dels grans aspirants, encara que Giner no ha pogut superar la barrera dels quarts del mà a mà. Tot i tindre totes les condicions per a poder alçar el fris grec algun dia, Giner ha tingut majors èxits en les competicions per equips. Enguany, el de Murla va repetir subcampionat en la Lliga i arriba recuperat d’un esquinç lleu al turmell originat a les ‘semis’ del Trofeu Villareal CF. Giner assegura pur espectacle per la seua entrega i la tècnica que atresora. Ara arriba el moment de demostrar que pot ser capaç de pegar un pas endavant a l’Individual.