El 47 Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom està que crema a la màxima categoria. Llevat de Bicorp, que continua imparable i ja té clar que acabarà la lligueta com a primer, les altres tres places de semifinals compten amb quatre candidats amb totes les opcions intactes. Per davant, dos jornades on s'aclarirà tot qui és 'l'afortunat' que s'emparella amb el líder a les eliminatòries.

12ª jornada

Bicoroliva Bicorp viurà aquestes dos jornades amb la tranquil·litat de saber que ha fet els deures en temps i forma. Els de la Canal de Navarrés sumen 27 punts, lluny de qualsevol perseguidor, després de guanyar per 40-25 a Gavarda, que va ser la víctima d'aquesta jornada.

Els grans beneficiats del cap de setmana van ser Family Cash Alzira i Xeraco. Els alzirenys rebien al Genovés, rival directe, al qual van superar al marcador per 40-20 i també a la classificació. Per la seua banda, Xeraco va guanyar al carrer de Càrcer (15-40) i també supera a genovesins i gavardins.

Ara mateix, la segona posició és per a Alzira, amb 19 punts, seguit de Xeraco, amb 17. Gavarda i Genovés en tenen 16, amb la diferència particular favorable als primers. No obstant, Gavarda és l'únic dels quatre que encara no ha descansat a la segona volta, i per tant té només una partida per davant. La pròxima jornada l'atenció estarà centrada al trinquet de Xeraco, on els locals rebran a Alzira.

Amb escases opcions es troba Muro, que suma 11 punts. La Vall B tanca amb 2 unitats.

Pròxima jornada

La penúltima jornada regular enfrontarà al líder Bicorp i a sa casa contra Muro el dissabte a les 18:00h. A les 17:00h del dissabte començarà a El Genovés el duel entre els de la Costera i La Vall B, mentre que el diumenge a les 19:30h juguen a Xeraco l’equip de la Safor i Family Cash Alzira en el duel més interessant i clau de la jornada 13.

RESULTATS 12ª JORNADA

Bicoroliva Bicorp 40 - CPV Gavarda 25

CPV La Vall B 15 - CPV Xeraco 40

Family Cash Alzira 40 - CPV Genovés 20

CLASSIFICACIÓ

1º Bicoroliva Bicorp 27 pts

2º Family Cash Alzira 19 pts

3º CPV Xeraco 17 pts

4º CPV Gavarda 16 pts

5º CPV El Genovés 16 pts

6º CPV Muro 11 pts

7º CPV La Vall B 2 pts