El trinquet de Castelló de Rugat va ser ahir la primera parada de la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall per a albergar una partida a la qual li va faltar emoció, però no qualitat. L’equip de Xeraco de Marrahí i Canari es va imposar a la parella local de Montaner i Lorja per 25-10.

El folgat desenllaç va ser conseqüència del recital que va fer Marrahí. Al dau va estar impecable aconseguint un bon nombre de quinzes amb tretes directes o apretant per a afavorir les rematades de Canari. I al rest no solament va tornar molta pilota, sinó que també les va acabar. Una actuació quasi perfecta del pilotari de Castelló. Davant, Canari va començar gelat i erràtic, deixant pilotes clares als rivals perquè carregaren, Però el de Xeraco es va calfar a mesura que va avançar la partida i també va contribuir al triomf. Montaner i Lorja van jugar prou més del que diu el marcador. El rest d’Almiserà va raspar molt, va restar amb eficàcia i en el traure va tindre els seus moments bons. I el mitger d’Alzira va complicar bastant les coses als seus rivals amb les pegades per terra i, com sempre, va destacar en la defensa. Els derrotats van perdre dos jocs de val, que almenys els haurien permés puntuar. La sessió al trinquet de Castelló de Rugat va començar amb la partida inaugural de la Copa 2 Caixa Popular en la mateixa disciplina de raspall. Bonillo i Ricardet es van imposar a Favarero i José per 25-15. Els vencedors van començar millor, sobretot Ricardet. Després, el duel es va equilibrar en forces encara que el desenllaç va ser just perquè es van imposar els més regulars. La Pissarra Divendres 9 de setembre | 18.30 h Trinquet de Piles - Ramón i Bossio - Rafa d’Alzira i Sergi Divendres 9 de setembre | 18.30 h Trinquet de Piles - Vicent i Murcianet - Salelles II i Seve Divendres 9 de setembre | 18.30 h Trinquet del Genovés - Momblanch i Momparler - Ximo i Rafa de Gavarda Divendres 9 de setembre | 18.30 h Trinquet de Vilamarxant - Marc i Bueno - Soro III, Monrabal II i Carlos