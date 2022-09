Els participants del Campionat Autonòmic de Frare – Trofeu Diputació de Castelló varen tindre l’oportunitat de viure una jornada de convivència al voltant de la modalitat del Frare. Una modalitat pròpia de les comarques del nord de Castelló, la qual gràcies al treball de promoció fet durant els últims anys, ha anat creixent i arribant a més territoris de la comunitat valenciana, així com a províncies d’altres comunitats com Barcelona i Terol.Durant aquesta edició es va comptar amb la participació de més de 180 persones, dividides en les categories de Primera, Segon, Tercera, Recreativa, Mixta i Veterans.

El dissabte a la localitat de Traiguera va arribar el torn de la màxima categoria, en la que Diego López i Mario Casades, representants del CPV Onda, es varen proclamar campions després d’enfrontar-se en la gran final a Pablo de Borriol i Boni de Meliana, representants del CPV Xilxes. Va ser una partida molt renyida i en la que l’equip d’Onda es va acabar imposant per un resultat de 21-14.

En aquesta categoria es va comptar amb la presència de grans jugadors, com els ja nomenats i altres pilotaris importants com Ruben Arribas, Asier Arribas, Peluco...

En la localitat de Traiguera també es va disputar la Segon categoria durant la jornada de diumenge. 12 varen ser els equips participants en aquesta categoria, comptant amb equips de Castelló, Borbotó, Onda, La Valldigna, Vilamarxant i Almussafes.

En la gran final es varen veure les cares el CPV Almussafes i el CPV Castelló Atzeneta, imposant-se l’equip de la província de Castelló per un resultat de 21-15.

Per altra banda, a Xert es varen disputar dissabte la Tercera categoria i la categoria Veterans.

Pel que fa a la Tercera categoria el CPV Tirig A va ser el que es va acabar imposant en la final al CPV Castelló F. Va ser una categoria que va destacar per haver mostrat un gran nivell tots els participants, mostra de que cada any hi ha més gent interessada que entrena més este modalitat.

Pel que fa a la categoria Veterans, el CPV Almussafes de Luis de la Vega i Rafa Cañete i Rafa López es va mostrar dominador al llarg de tota la competició i es va acabar imposant en la final al CPV Onda.

Finalment, el diumenge a Xert va arribar el torn de les categories Mixta i Recreativa.

En la Mixta, la parella formada pels germans Victoria Diez i Carlos Diez, representants del CPV Borbotó es va acabar imposant a Casa de los Navarros de Ruben Arribas i la seua filla Leire Arribas en una final molt divertida per a tots els assistents, ja que es varen veure punts molts disputats.

La categoria Recreativa va posar fi al campionat. L’equip de Borriol A de Josep i Miquel es va acabar imposant a l’equip local, el CPV Xert, de Moises Segarra i Jose Manuel Beltrán, per 15-13 en la final més disputada del campionat.

Per concloure el campionat es va fer un reconeixement a Diego Cervera, regidor d’esports de la localitat de Traiguera, per la seua tasca desinteressada en la promoció d’aquesta divertida modalitat. El seu treball ha sigut indispensable per poder fer any rere any aquest campionat.

Els premis varen ser lliurats per Susana Sanz, alcaldessa de Xert; Javier Ferrer, alcalde de Traiguera; Diego Cervera, regidor d’esports Traiguera; Silvia Cuatriella, regidora d’esports de Xert i Noemí Torrijos, presidenta del club pilotari Castelló.