El Genovés va viure ahir un duel on hi havia molt en joc de cara a lluitar per les semifinals de la VIII Copa Caixa Popular de raspall. La formació d’Oliva, amb Salelles II i Seve, va imposar-se a la de Castelló, amb Vicent i Murcianet, per 25-10 en una partida que tancava la primera volta de la segona ronda al grup B. Salelles II i Seve van ser superiors, sobretot a l’inici on es van fer amb la batalla en la zona del mig. Tres tantejos només començar que decantaren el marcador. Una treta picada de Vicent va servir perquè el seu equip espavilara i Murcianet entrara en el joc. Això no obstant, la reacció es va quedar en el dau, lloc des d’on es van convertir la resta de tantejos. Els olivers queden segons del grup B amb dues unitats, i els castellonencs continuen a zero.

Escala i corda Montserrat, amb Marc i Santi, van véncer a La Pobla de Vallbona, amb Puchol II i Conillet, per 60-50 a Vilamarxant. Els de la Ribera Alta van remuntar un 40-25 en contra amb una gran actuació de Marc, quan Santi va entrar en joc. Així, els montserratins guanyen els primers dos punts per a liderar el grup B.