Quan les coses es fan amb sentiment i bon gust, solen eixir bé, i amb la sensacional organització de la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig, l’homenatge del món de les tres parets a Genovés II va ser un èxit.

Com no podia ser d’una altra manera, el frontó municipal es va omplir de gom a gom. La jornada va començar amb una prèvia, en la qual Waldo va tornar a vestir de blanc per a guanyar a Carlos Piquer i Lemay amb Marco II coma com a company.

A continuació, abans de la partida estel·lar, es va fer el reconeixement de la parròquia de les tres parets amb una posada en escena perfectament calculada i executada, on la música, la llum i inclús la foscor per centrar l’atenció en Genovés II van permetre que les emocions pujaren encara més de nivell. Destacar també el minut de silenci dedicat a Vicent Pasqual, president del club local que va faltar recentment.

I com a colofó, la segona partida; magnífica, amb Genovés II i Bengoetxea VI superant Efrén i Xala per un ajustat 35-34 i amb els quatre pilotaris oferint la seua millor versió.