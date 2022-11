Ja està en marxa la batalla entre les jugadores de pilota per formar part del grup de 12 jugadores d’Elit femenina (sis restos i sis mitgeres). Després de conegut el rànquing a finals del mes d’octubre, les quatre millors restos i les quatre millors mitgeres tenen la seua plaça assegurada, però no les que ocupen la 5ª i la 6ª.

Per aconseguir una de les dues places en joc, la dinàmica és diferent en restos respecte a mitgeres perquè si bé en mitgeres s’han presentat set jugadores, en restos només ho han fet dues. Això vol dir que entre les mitgeres, les que són 5ª i 6ª en l’actual classificació, és a dir Fanni i Natalia, respectivament, poden perdre la seua plaça, mentre que entre les restos la plaça la pot perdre Ivet, perquè és 6ª, mentre que Erika, que és 5ª, només podria, com a mal menor, acabar 6ª.

Competició de mitgeres

Entre les mitgeres s’ha organitzat una competició des dels quarts de final. Les que arriben a la final, allà dirimiran qui s’enfronta Fanni i qui a Natalia, i qui guanye d’aquests duels, entrarà en l’elit femenina.

Primer han de jugar entre les jugadores que s’han presentat. Aquest dimarts a Alcàsser ja han jugat els quarts de final Mireia Badia contra Claudia Peris, amb victòria de Mireia 25-15, que segueix viva per entrar en l’elit. Ara s’haurà d’enfrontar a la guanyadora de la partida de l’altre duel de quarts de final que es disputa aquest dijous a la Llosa de Ranes (19:30h) entre Júlia Andrada i Andrea Benavent.

En l’altre costat del quadre, també demà, però al trinquet de la UPV de València (18:30h), Zaira Fuster i Isabel Piquer lluitaran per continuar en la lluita per una de les places. La que guanye s’enfrontarà en semifinals a Marina Lostado, que ja està classificada.

De les dues semifinals eixirà una final amb dues jugadores. La que guanye eixa final s’enfrontarà a la 5ª, que és Fanni, mentre que la que perda jugarà contra la 6ª, que és Natalia. Les guanyadores d’eixes partides seran les que acabaran dins del grup de sis mitgeres de l’elit femenina durant els següents mesos, acompanyant a les que ja tenen plaça, que són Mar, Amparo, Anabel i Myriam.

La lluita entre les restos

Entre les restos, Erika i Ivet són 5ª i 6ª, respectivament, i esperen rivals per saber si continuen i en quina posició. Només s’han presentat dues aspirants, Judith de Laguar i Àngela de Faura, lluiten per una de les places (dimarts 22, a Alcàsser a les 19:00h). La que guanye en el duel entre Judith i Àngela jugarà contra Ivet, amb la qual cosa la que guanye d’aquesta partida serà la 6ª. Per a ser la 5ª, haurien de guanyar a Erika. Les dues jugadores que es queden completaran la llista de sis restos que ara està encapçalada per Victoria, seguida d’Ana, Irene i Aida.