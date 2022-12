Al número u no se li pot regalar res. Que li ho diguen a Giner, Nacho i Héctor. Puchol II, Félix i Hilari es van proclamar campions del Trofeu de Pilota de Benissa en una partida on van aprofitar-se de les errades acumulades del trio contrincant. Així, el marcador del trinquet de la localitat benissera amb un resultat de 60 per 35 que deixa a les clares quin equip es va meréixer la victòria.

Això no obstant, Giner, Nacho i Héctor van imposar-se d’inici, escapant-se dos jocs al lluminós (20-30). Puchol II, Félix i Hilari van reviscolar a temps i la partida va marcar a la igualada a 35. A partir d’ací, el trio roig va estar incontestable. Giner no acabava d’encertar en el colp i Nacho no podia amb el vendaval que tenia davant. I és que Hilari i Félix actuaren amb comoditat, sabedors de la garantia que tenien al cap darrere. Puchol II va aprofitar cada pilota bona i marcava la diferència de primeres, amb la mira ficada en la galeria. Així, Puchol II continua acaparant trofeus després del recentment Campionat Mà a Mà, però cal destacar que el somriure de Félix. A només una setmana de completar la retirada, el de Dénia es va emportar esta alegria en un dels trinquets més propers i davant l’afició de la Marina que li ha tret una gran ovació en la presentació dels contendents. Abans d’esta partida de figures, Benissa també va viure una final de promeses amb victòria d’Adrián II i Guillem Palau per 60-50 sobre Diego d’Onda i Javi Campos.