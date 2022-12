El trinquet d’El Genovés va acollir ahir la primera semifinal del 2n Trofeu Vito Mestres de raspall professional femení amb una gran partida que va deixar clara la intensitat i competitivitat que hi ha entre les jugadores. El trio d’Aida, Amparo i Mireia es va haver de refer d’un 20-10 en contra per acabar guanyant 25-20 i obtenint, d’aquesta manera, el bitllet per a la gran final del pròxim dijous a Càrcer.

L’exigent públic d’El Genovés va viure en directe un duel de l’èlit femenina que va deixar molt bon sabor de boca per la lluita plantejada pels dos equips. Victoria, Natalia i Anabel van començar dominant per acabar agafant un important avantatge de 20 per 10 que les posava el pas a la final bastant a la mà.

Però la reacció va arribar per part del trio d’Aida, que es va recuperar tant en el marcador com en el joc per donar-li la volta a la partida i acabar imposant-se per 25 per 20.

D’aquesta manera, el trio d’Aida, Amparo i Mireia és el primer finalista del Trofeu Vito Mestres de raspall femení. La final es disputarà el pròxim dijous al trinquet de Càrcer, a partir de les 18:00h i una vegada haja finalitzat la primera partida, corresponent a la lluita pel tercer i quart lloc (16:30h), en la qual hi estarà el trio de Victoria, Natalia i Anabel.

Ara el Vito Mestres es traslladarà el dilluns 26 de desembre al trinquet de Castelló. La canxa de la Ribera es vestirà de gala per rebre el duel entre Irene, Mar i Júlia, contra Ana, Myriam i Marina. Aquesta partida començarà a les 17:00h.

2ª edició del Trofeu Vito Mestres de raspall professional femení:

1ª semifinal, 22 de desembre, a El Genovés:

Victoria, Natalia i Anabel 20 - Aida, Amparo i Mireia 25

2ª semifinal, 26 de desembre, a Castelló:

17:00h: Irene, Mar i Júlia - Ana, Myriam i Marina

FINAL, dijous 29 de desembre, a Càrcer:

16:30h: Tercer i quart lloc

18:00h: Final