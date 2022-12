El pròxim divendres, el XXXIII Trofeu de Nadal de Benidorm - Memorial Vicente Pérez Devesa viurà la seua final, encara que ahir va patir un esglai al trinquet de La Pobla de Vallbona. Giner, un dels finalistes, va haver de retirar-se de la partida que es disputava en el recinte poblà per unes molèsties al gluti major a la cama dreta. Un contratemps que, en principi, no hauria de suposar un problema perquè el de Murla lluite pel títol a Benidorm.

«Em trobe bé i no crec que siga res greu, però he de passar pel fisioterapeuta hui i em dirà si podré jugar o no. Arrossegava una xicoteta sobrecàrrega i em molestava segons avançava la partida. Ja ho vaig sentir quan calfava, però a l’hora de tirar-la dalt va anar a més», detalla Giner.

I és que segons el murler, la preparació per a la Lliga ha evolucionat en esta molèstia perquè «hem augmentat la càrrega de força i és una situació habitual que sorgisquen estes molèsties. Si la cosa no canvia, estaré a la final de Benidorm», apunta.