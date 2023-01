La Lliga CaixaBank va encetar una nova jornada mantenint la tònica d’espectacle i igualtat de les anteriors. Això sí, la mala sort ja ha arribat a la competició, concretament a la de raspall, perquè Montaner va haver d’abandonar a causa d’una lesió al muscle.

El rest d’Almiserà jugava amb els seus companys de l’equip de Xeraco, Canari i Ibiza, al trinquet d’esta mateixa localitat de la Safor. Enfront estava la formació de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet, que va aconseguir la victòria pel resultat oficial de 30-10 encara que el duel es va suspendre de manera forçosa quan el marcador reflectia 15 per 10 i val-30 per als després guanyadors. En eixe moment, Montaner, que ocupava el dau, va anunciar que no podia continuar per unes molèsties al muscle.

La partida estava sent magnífica. S’estava jugant de poder a poder, amb intensitat, rapidesa i molta intenció. Les càrregues i les restades n’eren contínues i de tots els colors, a més executades pels sis pilotaris. Un duel d’anada i tornada que estava fent les delícies dels presents al trinquet de Xeraco, que van correspondre sovint amb sonores ovacions. Este desenllaç deixa als de la Llosa de Ranes líders encara que igualats a punts amb Vercher, Lorja i Néstor mentre que el trio de Xeraco es queda cuer.

Escala i corda

La competició per dalt corda, per altra banda, va visitar el trinquet de La Pobla de Vallbona on l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo va superar al de Pedreguer-masymas de Giner, Javi i Conillet per 60-45.

Esta partida no va tindre incidències, però com en la de raspall, també es va jugar molt a pilota. Hi hagué remuntada dels vencedors, que van arribar més frescs i encertats al tram final. La victòria situa als alacantins en segona posició mentre que el trio de la Plana cau fins a la cinquena.