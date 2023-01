La Lliga CaixaBank en la modalitat de raspall va oferir ahir una altra molt bona partida. Va ser al trinquet de Xeraco en el començament de la quarta jornada de la ronda inicial i on l’equip de Castelló de Marrahí, Raúl i Marc va superar per 30-25 al representatiu d’Oliva amb Salelles II, Brisca i Sergi.

Fins que el marcador va reflectir 20 per 15 favorable a Salelles II, Brisca i Marc, tots els jocs es van anotar des del dau. Els dos equips aprofitaven el traure, així com la rapidesa del pis del trinquet de Xeraco, per a tenir la iniciativa en atac. Així i tot, al rest hi havia oposició, sobretot pel que fa a la formació que encapçala Marrahí, que en un parcial va disposar de val per a sumar.

Però van ser els representants d’Oliva els primers que van fer un joc des del rest. La capacitat per a restar, el poder de Salelles II des del fons i la magnífica actuació de Brisca, que va fer un recital, van trencar la dinàmica del duel.

Amb 25 per 15 i la possibilitat d’acabar amb la treta, la partida s’havia posat molt de cara per a Salelles II, Brisca i Sergi. Però enfront estava Marrahí, un pura sang que va traure el nervi. També Raúl, que abans havia disposat d’algunes ocasions clares per a fer el quinze que no havia aprofitat i que ara no perdonava. Fins i tot va col·laborar el jove Marc, quan va haver d’entrar en acció. Tots tres es van apoderar dels rivals que volien, però no podien fer front al vendaval roig, I amb un públic encantat per la reacció i la incertesa, la victòria va caure del costat dels de Castelló.

Este desenllaç situa a Marrahí, Raúl i Marc segons en la classificació mentre que Salelles II, Brisca i Sergi continuen quarts a l’espera del que facen els altres conjunts en esta jornada.

Hui a Oliva

La competició en la mateixa modalitat de raspall continua hui al trinquet d’Oliva on l’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio s’enfrontarà al de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet.

S’intueix partida guerrera i oberta en el pronòstic pels noms, per l’estat de forma dels protagonistes i perquè els dos equips estan sumant i ratllant a bon nivell en este inici de campionat.