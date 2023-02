Ja en són quatre les places adjudicades en la segona ronda de la Lliga CaixaBank de raspall. A les ja conegudes cal afegir la presència del trio de Barxeta de Vicent, Seve i José, que es va guanyar la continuïtat en la competició en superar a la formació de Castelló de Marrahí, Raúl i Marc pel tanteig de 30-10 en partida disputada al trinquet de Bellreguard.

El desenllaç va ser just i la superioritat dels vencedors manifesta, però no tanta com per a imposar-se amb quatre jocs de diferència.

El joc

El trio de Barxeta va tindre molt més quinze, sobretot en les mans de Seve. També es va mostrar més sòlid a l’hora de defensar i tornar pilota, en este cas amb els tres pilotaris aportant pràcticament per igual. I sobretot va saber gestionar millor els moments claus i els detalls que decideixen les partides.

Classificació

L’equip de Castelló, encara que inferior en nivell, va tindre les seues opcions, almenys per a optar al punt que hauria assegurat la classificació i que ara estaria en el seu caseller en el cas de tancar els dos jocs de val a favor que van perdre. Així i tot, Marrahí, Raúl i Marc continuen depenent d’ells i es troben a solament quatre jocs de passar.