Dels set equips participants en la Lliga CaixaBank d’escala i corda, tres ja tenen assegurada la classificació per a la segona fase, on es començarà amb el caseller de punts a zero. Els quatre restants es jugaran la permanència en les quatre partides que tindran lloc entre el divendres i el dilluns de la setmana que ve.

Opcions de classificació L’equip de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, el de Benidorm amb Pere Roc II, Jesús i Héctor i el d’Almussafes amb De la Vega, Tomàs II i Bueno han complit amb el primer objectiu en la competició, que era eludir l’eliminació. Ara ja poden pensar en el fet d’arribar a les semifinals. A partir d’ací, les opcions en són múltiples. Tant és així que la incògnita podria quedar resolta el divendres al trinquet de Vila-real on els cuers de Dénia, Francés, Santi i Carlos, s’enfrontaran al trio local de José Salvador, Nacho i Guillermo. Si perden els visitants, diran adeu a la competició. Però si guanyen, pot succeir que es classifiquen i que els eliminats siguen els de la Plana o que calga esperar a conéixer el desenllaç de les altres partides. Pròxima jornada El mateix divendres jugaran a Sueca uns altres que a hores d’ara no tenen la continuïtat assegurada, l’equip de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II, a més contra el trio que lidera Puchol II, que és l’únic invicte fins a la data. Això sí, per a Marc i els seus companys seria suficient amb arribar a 50. I si no puntuen, a esperar a veure què passa en les altres partides. El dissabte entrarà en escena un altre conjunt que està prou bé situat, però encara no classificat. El de Pedreguer de Giner, Javi i Conillet, que jugarà a Pelayo contra De la Vega i companyia. Sumar un punt bastaria; en cas contrari, a encreuar els dits i que la sort acompanye. Ja en dilluns i al trinquet de La Pobla de Vallbona, Francés, Santi i Carlos tornaran a jugar, ara contra Puchol II, Álvaro i Hilari. Pot passar que esta siga la partida decisiva, o que ja no tinga conseqüències.