La Lliga CaixaBank d’escala i corda està a quatre partides de tancar la ronda inicial i en són quatre els equips que a hores d’ara podrien acabar últims i, per tant, de ser eliminats. Hui toca analitzar la competició germana de raspall, on la incògnita de l’eliminació ja està decidida. Les tres partides que resten per a concloure este primer acte seran un preàmbul de la lluita que s’espera per a accedir a les semifinals.

Lliga CaixaBank de raspall L’equip que no continuarà és el de Xeraco de Montaner, Canari i Ibiza. No és una sorpresa, perquè el nivell de totes les formacions és similar i alguna havia de caure, però sí que és ressenyable que a partir del dilluns es queden fora el rest i el punter finalistes de l’edició anterior i un dels mitgers de referència. Entre els sis conjunts restants, la diferència en el rendiment no està sent significativa, encara que hi ha un en boca de molts, el de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet, que de moment encapçala la classificació en solitari. El magnífic moment de forma del rest d’Ontinyent està notant-se, així com la grata sorpresa de la resposta de Murcianet en el seu debut com a mitger. Pel que fa a Ricardet, el del Genovés és probablement la punta més determinant i així s’està mostrant. També mereix un esment especial el conjunt de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor, que abans de començar la competició no apareixia en els pronòstics i està sent un dels més competitius. En l’actualitat és segon en la taula. Figures La resta dels trios, tot i estar per davall en la classificació, tenen mans i poders per a acabar la segona ronda entre els quatre primers i així passar a semifinals. El número u, Tonet IV, es troba ara en una còmoda tercera posició a dos punts del lideratge. I amb solament un punt menys apareixen igualats a continuació els trios que encapçalen Vicent i Salelles II. La posició de cuer entre els classificats és per als representants de Castelló, Marrahí, Raúl i Marc, que estan tenint una trajectòria més irregular encara que guanyant l’última partida podrien acabar tercers o quarts.