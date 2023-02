La Lliga CaixaBank va tancar la primera ronda en les dos modalitats. En la d’escala i corda ja estaven totes les posicions definides i és per això que l’entitat organitzadora, la Fundació per la Pilota, ha fet públic el calendari de la segona fase. En raspall, com l’última partida podia decidir coses, el calendari s’anunciarà hui.

En la disciplina per dalt corda, els sis equips que han aconseguit l’objectiu d’evitar l’eliminació són els següents, enumerats per ordre de classificació: La Pobla de Vallbona (Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari); Almussafes (De la Vega, Tomàs II i Bueno); Vila-real (José Salvador, Nacho i Guillermo); Benidorm (Pere Roc II, Jesús i Héctor); Pedreguer-masymas (Giner, Javi i Conillet); Montserrat (Marc, Pere i Monrabal II).

El trio liderat per Puchol II ha estat especialment destacat per acabar com a únic invicte amb dos victòries de diferència respecte als segons. La resta de formacions han finalitzat amb números molt més ajustats com demostra el fet que entre el segon i el sisé solament hi ha hagut un punt de diferència.

Per la seua part, l’equip que ja ha dit adeu al campionat és el de Dénia amb Francés, Santi i Carlos, que en veritat no ha jugat tot el que podria.

L’objectiu ara és quedar entre els quatre primers per així passar a les semifinals, on el líder de la taula jugarà contra el quart i el segon contra el tercer. En la segona ronda no comptaran els punts de la primera i tots els equips eixiran de zero en el seu caseller.

La partida que obrirà la fase tindrà lloc el divendres a Vilamarxant i fins al dia 25 de març es completaran un total de quinze confrontacions, cinc per cada equip, en els trinquets de Pedreguer, La Pobla de Vallbona, Pelayo-València, Almassora, Murla, Castelló de la Plana, Guadassuar i Vila-real.

Últimes partides

La darrera partida de la primera ronda en la modalitat d’escala i corda es va disputar a La Pobla de Vallbona on Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari van superar Francés, Santi i Carlos per un contundent 60-20. La diferència va ser tanta com diu el marcador. Els vencedors van estar impecables i els derrotats amb més voluntat que encert.

A la modalitat d’escala i corda, s’acaba de conéixer que Diego i Mario jugaran un desafiament mà a mà el 6 de març al trinquet de La Pobla de Vallbona.

Lliga CaixaBank de raspall

En la Lliga de raspall i al trinquet de Xeraco, la primera fase va concloure amb victòria per 30-20 de l’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio davant el de Castelló de Marrahí, Raúl i Marc. Va ser una gran partida de tots on Tonet IV va resultar determinant. Este resultat deixa als vencedors segons i als derrotats en sisena posició.