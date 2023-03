La pilota sempre guarda històries que es recorden amb el temps i ahir es va viure una partida de les que engrandeixen a la XL Lliga CaixaBank de raspall. L’equip de Castelló, amb Moltó, Raúl i Marc, es va apoderar dels dos punts en joc davant la formació representativa de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, després que el lluminós al trinquet d’Oliva concloguera amb 30-20. Podia no haver sigut així, ja que els de la Ribera Alta es van refer d’un 20 a 5 en contra que van capgirar amb una gran actuació dels seus membres. En especial de Moltó, el qual es va quedar fora de les alineacions titulars de la Lliga i que ahir tornava a escena com a substitut de Marrahí, indispost per a esta partida.

La millor versió de Moltó va aparéixer quan més feia falta. La treta del rest va començar a ser decisiva, bé de manera directa o perquè els seus companys remataren les segones jugades. Així mateix, els castellonencs també van activar-se des del rest amb una gran actuació defensiva. Raúl era una autèntica paret mentre que Marc protegia l’escala. Quan la pilota sobrepassava esta línia, Moltó restava llarg. Així, Vicent i companyia endarrerien posicions fins al momet que els blaus aconseguien trobar la galeria o la llotgeta de baix.

Tot això no vol dir que Vicent, Seve i José tingueren una actuació roïna. De fet, el 20 per 5 va arribar ràpidament perquè el domini roig era clar. A més, els barxetans van disposar d’oportunitats amb val en els últims dos jocs al rest, però la treta de Moltó va ser definitiva per a tombar-los.

Desafiament ajornat

El trinquet de La Pobla de Vallbona haurà d’esperar per a viure el desafiament mà a mà entre Mario de Riba-roja i Diego d’Onda, ja que s’ajorna fins a una nova data encara per conéixer. La partida estava programada per al pròxim dilluns, però la Fundació per la Pilota va comunicar ahir que se suspén el duel perquè Mario està en meitat d’un tractament a causa de molèsties en el queixal del judici que li impedeix actuar amb el nivell que pertoca en una partida d’este calibre.