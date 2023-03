va quedar clar que Puchol II, a més de ser una màquina de jugar a pilota, també és persona. I és que el número u de l’escala i corda va completar una actuació un poc discreta, segons les seues possibilitats, a Vilamarxant, en el començament de la tercera jornada de la segona fase de la Lliga CaixaBank. Com a conseqüència, l’equip de La Pobla de Vallbona, que completen Álvaro Gimeno i Hilari, va perdre la imbatibilitat davant el de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II, que van guanyar per 60-35.

La partida

La diferència més gran va estar en la primera meitat, quan Puchol II va evidenciar que no estava còmode i la seua inseguretat es va traslladar als companys. Després, l’equip es va agafar a jugar, liderat pel de Vinalesa, encara que no va poder superar uns rivals que espentaren molt i amb punteria.

Amb este desenllaç, els equips encapçalats per Puchol II i per Marc igualen ara a quatre punts en el lideratge a l’espera del que passe en la resta de la jornada.

Raspall

La Lliga a raspall també va iniciar ahir la mateixa jornada, però al trinquet del Genovés, on la formació de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor va superar per 30-15 a la de Barxeta, amb Badenes com a substitut de Vicent formant darrere de Seve i José.

Els vencedors es van mostrar intractables al dau, amb Vercher com a gran protagonista, i també van fer patir els seus rivals al rest. El trio derrotat va anar de menys a més, però no per a optar a la remuntada. L’equip de Xàbia continua líder i invicte en esta ronda amb sis punts i el de Barxeta cuer amb un punt.