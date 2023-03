La primera de les tres partides de la darrera jornada de la fase regular de la Lliga CaixaBank d’escala i corda ha servit per a definir qui passarà a semifinals com a primer. Serà l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo, que va superar en el seu trinquet per un més que contundent 60-25 al conjunt de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari.

La partida Els vencedors van jugar molt des del primer quinze i van signar la seua millor actuació fins a la data; en especial José Salvador, que es va dedicar a afusellar els rivals dibuixant els colps. Nacho va estar en la seua línia, o siga molt bé, com també Guillermo quan va aparéixer. Enfront, Puchol II, Álvaro i Hilari van voler fer mal, sobretot el número u. I encara que van complir, no van ratllar com els seus contraris. I ja que hi hagué manca d’emoció, almenys sí que van oferir bons intercanvis perquè el públic, que pràcticament va omplir el trinquet, corresponguera amb ovacions. Classificació El trio de Vila-real ja té clar que serà primer i s’endurà el corresponent premi econòmic. Per la seua part, el de La Pobla de Vallbona cau de la segona a la tercera posició.