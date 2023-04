El diumenge 23 d'abril es va celebrar al frontó de Xaló la fase final dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en frontó individual femení. Un total de 36 jugadores de les escoles de la Vall de Laguar, Meliana, Massalfassar, Oliva, Nàquera, Vilallonga, Ondara, Algímia d'Alfara, Carlet – Volea, Bicorp, El Genovés, Beniarbeig- El Verger, Finestrat, Marítim i Dénia. Meliana va ser el club amb més participants, va aportar amb un total de 7, seguida de Beniarbeig – El Verger amb 5.

Categoría Benjamí

En la categoria Benjamí Carmen de Laguar es va proclamar guanyadora després de jugar contra Ainhoa de Meliana amb una àmplia victòria d'11-3 . La tercera i quarta posició les ocuparen Caterina de Vilallonga i Itziar de Meliana després d'una partida molt ajustada d'11-10. La resta de les posicions van ser per a Mariola i Aribella de Massalfassar, Aina d'Oliva i Pau de Nàquera respectivament.

Categoría Aleví

Les Alevines Alma d'Ondara i Ana de Carlet- Volea es van enfrontar en la final pel primer i segon lloc. Alma es va emportar la victòria amb un resultat molt ajustat d'11-10. La tercera i quarta posició es va disputar entre Estela i Natalia de Meliana. Estela va ser la guanyadora de la tercera posició amb un resultat de 7-11. La resta de posicions les ocuparen Elisa de Meliana, Irene d'Algímia, Ainhoa de Laguar i Mireia d'Oliva consecutivament.

Categoría Infantil

A la categoria Infantil la primera posició la va ocupar Uxue d'Ondara després de guanyar a Aroa de Moixent en una partida molt renyida que va acabar amb un resultat d'11-8. La tercera posició va ser per a Laia de Bicorp que es va enfrontar a la seua companya Leire, que va ocupar la quarta posició. Les demés posicions van ser per a Paula del Genovés, Mar de Carlet- Volea, Gema de Carlet- Volea i Ana de Beniarbeig-El Verger.

Categoria Cadet

Mar CPV Massalfassar es va proclamar guanyadora de les Cadets, mentre que la segona posició és per a Laura CPV Carlet- Volea. El tercer i quart lloc van estar ocupats per Clara IES Marítim i per Mar CPV Meliana. La resta de posicions van estar ocupades per María, Sara i Ester de Beniarbeig-El Verger.

Categoria Juvenil

Pel que fa a les Juvenils la primera posició la va ocupar Judith de Laguar. Segona va ser Marta de Meliana, després d'una partida amb resultat d'21-5- La tercera posició va ser per a Isabel de Dénia i la quarta per a María de Beniarbeig-El Verger després d'una partida igualada d'21-17.

Cal agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Xaló i el Club de Pilota de Xaló, a més de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular, en l'organització d'aquesta competició. El lliurament de medalles va estar oferit de la mà de Sara Tro, regidora d'esports de Xaló, i les vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana Elena Gómez i Susana Martínez, junt al vicepresident Jesús Fontestad i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines que també va estar de vesprada a les finals

Podi Autonòmic dels JECV de frontó individual femení;

Categoria Benjamí:

1º Carmen CPV Laguar

2º Ainhoa CPV Meliana

3º Caterina CPV Vilallonga

4º Itziar CPV Meliana

Categoria Aleví:

1º Alma CPV Ondara

2º Anna CPV Carlet Volea

3º Estela CPV Meliana

4º Natalia CPVMeliana

Categoria Infantil:

1º Uxue CPV Ondara

2º Aroa CPV Moixent

3º Laia CPV Bicorp

4º Leire CPV Bicorp

Categoria Cadet:

1º Mar CPV Massalfassar

2º Laura CPV Carlet Volea

3º Clara - IES Marítim

4º Mar CPV Meliana

Podi Interprovincial dels JECV de frontó individual femení;

Categoria Juvenil:

1º Judith CPV Laguar

2º Marta CPV Meliana

3º Isabel CPV Dénia

4º Maria CPV Beniarbeig-El Verger