La Lliga2 en la modalitat de raspall va tancar la seua tercera edició al trinquet de Bellreguard amb una final que prometia, però que no va oferir l’espectacle i equilibri esperats perquè solament un bàndol va jugar segons les seues possibilitats. Bonillo i José es van proclamar campions en superar per la via ràpida i amb total superioritat a Ximo i Rafa, que van caure per 25-0.

Una final decantada amb ràpid desenllaç La partida va començar amb la càtedra atorgant el favoritisme a Ximo i Rafa, que a més arrancaven al dau i, per tant, tenien l’oportunitat de pegar amb el traure. I encara que hi hagué un poc de brega en este parcial inicial, Bonillo i José van sumar amb solvència gràcies a l’espenta del mitger de Xeraco i la seguretat del rest de Sueca. A continuació, joc relativament fàcil per als després campions, ara amb dos tretes de Bonillo i dos quinzes de José de molt bona definició; la final s’estava tornant molt roja. Tocava que Rafa i Ximo reaccionaren o, en cas contrari, Bonillo i José deixarien molt encarrilada la victòria. I sí que és cert que la parella blava va voler pegar i tindre la iniciativa, però continuava faltant contundència i a més van aparéixer els errors no forçats en el moment de la rematada, a més en pilotes clares de quinze. I com els contraris continuaven com una poma, no van desaprofitar els regals i van anotar el tercer joc consecutiu en la segona oportunitat de val. A partir d’ací, la superioritat de Bonillo i José es va fer encara més evident. Ximo i Rafa no van abandonar en cap moment, però l’ànim i la confiança d’uns era totalment diferent de la dels altres, i això també va repercutir en el nivell de joc. Així les coses, Bonillo i José van certificar el triomf poc després i la final es va quedar decantada i de ràpid desenllaç. Cara i creu La partida va deixar un sabor agredolç en el trinquet. Bonillo i José van meréixer el títol per la seua molt bona actuació i la seua excel·lent trajectòria ascendent en el torneig, però la derrota sabatera va ser massa càstic per a Ximo i Rafa, que fins ahir havien fet una gran competició.