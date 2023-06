Ja queda menys per a conéixer al campió del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. La competició es troba en plena lligueta de quarts de final. El pròxim cap de setmana es conclourà amb la resolució de l’última jornada. És per això que la Fundació per la Pilota Valenciana va anunciar ahir els trinquets i les dades de les semifinals, així com de la partida pel tercer i quart lloc i la final. Una decisió realitzada per sorteig i que deixa als recintes de Vila-real i La Pobla de Vallbona com les seus de les ‘semis’. Vilamarxant serà la instal·lació on es dispute el tercer i quart lloc, mentre que el campió es descobrirà a la catedral de la pilota, el trinquet de Pelayo.

Semifinals i final El trinquet de Vila-real serà la primera etapa de les eliminatòries que decidiran als finalistes. Serà el dia 23 de juny i en este duel es veuran les cares el primer del grup A amb el segon del grup B. La següent parada serà al trinquet de La Pobla de Vallbona, el dia 25 de juny. En este cas, l’enfrontament que es viurà serà el del primer del grup B amb el segon classificat del grup A. Una vegada conegut els resultats de les semifinals, aquells pilotaris que hagen sigut derrotats competiran pel tercer i quart lloc a Vilamarxant, el dia 30 de juny. En cas contrari, els guanyadors de les eliminatòries es classificaran per a la gran final de l’Individual d’escala i corda. Així, el títol es resoldrà el dia 1 de juny. Tres places De tots els pilotaris en competició, només u d’ells té assegurada la plaça en les semifinals. De la Vega continuarà en la lluita pel títol i jugarà a La Pobla de Vallbona perquè està confirmat com al primer del grup B. I és que el d’Almussafes guarda dues unitats en haver vençut a Francés i Marc en les dues jornades disputades fins ara. Com estos dos jugadors s’enfronten en l’última data, no poden furtar-li el primer lloc perquè en cas de desempat entre dos dels participants, es prendrà com a referència el resultat de la partida que entre tots dos s’haguera celebrat en la fase de lliga de quarts de final, segons indica el reglament. La resta de places estan obertes. Una serà per a Francés o Marc, el que guanye el pròxim dissabte a La Pobla de Vallbona. Este bitllet serà per a classificar-se com a segon del grup B i jugaria la semifinal al trinquet de Vila-real. Respecte al grup A, les dues places es decidiran en l’última jornada. Per altre costat, la Fundació va anunciar ahir que les entrades per a les finals d’ambdues modalitats ja estan disponibles i es poden comprar de manera anticipada en la seua web.