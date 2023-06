La final del XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana es resoldrà el pròxim dissabte al trinquet de Xeraco. Una autèntica festa que reuneix a dos dels noms més esperats per a la càtedra. Tonet IV i Iván viuran una batalla que s’espera èpica per la trajectòria i l’estat de forma d’ambdós pilotaris. Almenys, així es va veure ahir en la presentació de la partida que decidirà el títol que va tindre lloc a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Declaracions de Tonet IV

«Vist el vist, Iván és el rival més difícil que podria tindre. El jugador que arriba a una final és perquè el seu nivell de joc és molt bo, però és que Iván està fenomenal des de fa molt temps, està guanyant títols importants com el de la Lliga i la Copa i ha demostrat que mereix estar en la final», així va definir Tonet IV al que serà el seu rival.

I és que el mitger del Genovés competirà pel quart títol consecutiu, en la seua quarta participació en el mà a mà. «La il·lusió continua sent la mateixa. En la primera sí que és cert que la vius de manera diferent, perquè són unes sensacions que mai has experimentat, però quan ha transcorregut un any ja no te’n recordes i la següent l’afrontes igual de preocupat i amb les mateixes ganes o més», va comentar el de la Costera.

Declaracions d'Iván

«Tonet IV és el jugador a batre, no solament en el mà a mà, sinó en totes les competicions. Ha demostrat de sobra ser el número u de les últimes temporades amb els tres individuals seguits i estant en les semifinals i finals dels campionats per equips. La seua actitud i manera de jugar en cada partida sempre t’exigeix el màxim per a intentar guanyar-lo. A més és molt regular, no abaixa mai el nivell. Sé que serà una final molt complicada, però ho donaré tot, i a veure què passa», va declarar Iván en la presentació de la final.

En este cas, Iván s’estrena en una final de l’Individual. Una meta que des del sempre ha sigut el somni del d’Ontinyent. «És el trofeu més significatiu de la pilota i, la del mà a mà, és la disciplina que més m’ha agradat sempre. En categories inferiors vaig ser campió Sub-18 i Sub-23 i des que estic en la pilota professional he somiat arribar a la final absoluta. L’any passat, Tonet IV m’ho va impedir i em vaig quedar en eixa espineta, però enguany sí que ha pogut ser. Ara que he arribat vull gaudir la final, com ja estic sentint goig la setmana prèvia i l’ambient. I el dissabte, passe el que passe, espere fer fruir també a l’afició de la pilota», va explicar el de la Vall d’Albaida.

Autoritats

La presentació va estar presidida pel secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, qui va manifestar que «la pilota ha arribat a unes cotes de suport social que no ens hauríem esperat fa anys. D’ací a unes setmanes hi haurà altres polítics ocupant este càrrec i espere que entenguen que la pilota és molt més que un esport. La col·laboració amb la Fundació per la Pilota és absolutament fonamental, així com mantenir l’aposta de la pilota com a un esport professional. Que els pilotaris cobreu, ha d’estar per damunt de les baralles polítiques».

També va intervenir el president de la Fundació, Juan Ureña, en el seu cas per a assenyalar que «guanyar el Campionat Individual és entrar en la història de la pilota. Tonet IV ja forma part, i ara, el que busca és entrar en l’Olimp dels déus. Iván també pot entrar ja en la història com a campió i, si no és el cas, segur que tindrà més oportunitats per la seua joventut i qualitat. És important saber que s’estan jugant este dissabte; l’afició fa temps que esperava este enfrontament i la final apunta a una partida important i històrica».