Amb el Campionat Individual conclós el passat dissabte, la temporada d’estiu ha començat en la modalitat de raspall amb la disputa del Trofeu Castelló de Rugat - Frutas Bollo.

Mala sort en el Trofeu Castelló de Rugat, sobretot per a Badenes, que es va deixar la segona semifinal per unes molèsties al maluc que li van impedir continuar més enllà del 10 iguals que reflectia el marcador quan va notificar a l’home bo que ja no podia més pel dolor.

El torneig va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes amb motiu de la col·laboració d’ambdós ajuntaments, que comparteixen els seus respectius trofeus. La partida, a més a més, suposava la reaparició de Tonet IV com a flamant tetracampió individual.

Precisament, el número u va formar parella amb Badenes per a enfrontar-se a Marrahí i Brisca. Un cartell de primera que va respondre a les expectatives perquè les dos parelles van ratllar a molt bon nivell fins al moment de la suspensió.

Com sempre que algú abandona, encara que siga per causa justificada, la victòria és per als altres. Per tant, Marrahí i Brisca accedeixen a la final que es jugaran el pròxim dimecres, ara sí, al trinquet de Castelló de Rugat. En la contra estaran Salelles II i Seve.