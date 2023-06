La pilota viu una època històrica en la modalitat de raspall. Ser contemporani de Tonet IV significa sentir goig de cada partida en la qual delecta a l’aficionat. Més si cap en una final. Quan pareixia que el del Genovés es trobava en el rival més difícil, Tonet IV va donar una lliçó de raça, de caràcter, de campió. El mitger va reeditar el títol en el Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Tonet aconsegueix el quart, com el número que ocupa en una nissaga que quedarà per l’eternitat. El genovesí entra en l’Olimp de la raspada i iguala amb Moltó i Pasqual II en nombre de títols. Només queda Waldo per davant amb deu, però Tonet IV és molt més que el seu palmarés. Cada colp és un exercici d’autoritat, de saber estar sobre les lloses i ahir va ser un dia més en l’oficina. Victòria sobre Iván per 25-5 a Xeraco que es va construir en el primer tanteig.

El crit amb el qual celebrava Tonet IV el quinze definitiu on obria el marcador, guardava un significat més enllà d’avançar-se en el lluminós. La prèvia de la final havia situat a Iván com el gran candidat a derrocar-lo. Era la final més esperada i amb mereixement per la trajectòria i joc del d’Ontinyent.

Així es va viure el primer joc. Intercanvis de tots els colors. Iván aprofitava quan Tonet executava la treta més recta per a igualar les forces i la va tindre per a albirar el val. Dues pilotes que no van voler quedar-se a la galeria del dau i Tonet IV va veure el seu moment. No podia perdre el seu dau i era l’hora de tancar-lo. Dues tretes ben fortes i amb la segona directa, més que tancada a l’esquerra d’Iván.

«Tinc eixa garra i valentia a cada quinze, com si fora a morir. Això és el que em caracteritza com a jugador. Les partides es marquen en quinzes i quan s’ha de fer, ho pense molt i trac el millor, perquè després pots anar a remolc. He portat la batuta de la partida», va confessar Tonet IV només proclamar-se campió.

Valoració d'Iván

Iván va trobar-se més a gust en la zona del rest, perquè en el dau va patir inclemències incontrolables com va manifestar. «En el primer joc estava bé, tinc opcions de fer-lo, però una vegada en el dau, no estava còmode. M’esvarava quan volia tirar-li fort i això fa que jugue mal col·locat, no puc apretar-la i dispare massa pel mig. He jugat malament al dau i no podia. Són factors que no pots controlar i t’influeixen en la partida», va explicar el subcampió, amb només cinc quinzes des del dau. Ben és cert que Iván va disposar de val amb 10-0, però Tonet IV no va deixar que li trobara forat, més enllà del 20-5.

Una mestria d’experiència, tot i la joventut de Tonet IV (24 anys) del que és l’autèntic dominador del raspall des que va pegar un pas endavant. Cap derrota en el mà a mà des que debutara en el 2020. «És molt difícil, ja m’aplegarà. Hui he gaudit. No em marque cap límit», paraula del número u, a qui ningú pot aturar.