La primera fase de la IX Copa Caixa Popular de raspall conclou hui al trinquet de Castelló de Rugat. Ian i Brisca, formació representativa local, s’enfrontarà a Moltó i Murcianet, equip de Barxeta (18:30 hores). Una partida on es decidirà la distribució final en el Grup A, encara que amb la seguretat d’ambdues parelles tenen garantida la seua presència en la segona fase.

Depenent del resultat, cada equip coneixerà als seus rivals en la següent ronda. Ian i Brisca buscaran recuperar el primer lloc i acabar com a invictes en la primera fase. Per la seua part, Moltó i Murcianet poden confirmar les bones sensacions a la darrera partida, on van estrenar el caseller de victòries contra Iván i Ricardet, la parella definitivament eliminada en el Grup A.

Ian i Brisca, campions de l’any passat, recorden en prestacions a la parella que va ser la millor en l’edició anterior. Per la seua part, en esta Copa s’està veient la millor versió de Moltó mentre que Murcianet està marcant diferències al mig.

En la Copa Caixa Popular de la modalitat d’escala i corda, les pròximes partides es jugaran el pròxim dissabte. Una tindrà lloc al trinquet d’Almassora on l’equip de Montserrat de Marc i Conillet s’enfrontarà al de Murla amb Giner i Héctor.L’altra partida del dissabte es disputarà a Pelayo, on Almussafes amb De la Vega i Jesús s’enfrontarà al de Dénia de José Salvador i Tomàs II.

Trofeu Alcaldia

Francés, Javi i Muedra II es van proclamar ahir vencedors del Trofeu Alcaldia de Massamagrell en derrotar a Giner i Tomàs II per 60-40. La partida, després d’uns jocs inicials igualats de tanteig, es va decantar del costat de la parella, que estava més compenetrada i encertada. Però el trio va reaccionar, sobretot pel que respecta a Javi i Muedra II, que van aparéixer per a fer quinzes i evitar que la parella es descarregarà amb comoditat.

I amb els tres blaus ratllant molt i repartint-se perfectament la feina, el marcador ha passat a ser favorable a este equip fins a la consecució del triomf tot i la bona oposició de Giner i Tomàs II.