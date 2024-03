Foios presenta les finals de la Copa Hivern de galotxa

La Casa de la Cultura de Foios va acollir aquest dimarts la presentació de les finals de la 5ª Copa Hivern de Galotxa - Trofeu Diputació de València 2024, que es jugaran al carrer Major de la localitat els pròxims dos diumenges, 3 i 10 de març, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Club Pilota Foios.

L'acte va comptar amb la presència de Sergi Ruiz, alcalde de Foios; Emma García, regidora d'Esports; Fernando Gil, president del CPV Foios; Miguel Carceller, delegat i coordinador del club i l’escola de Foios; Tino Bendicho, coordinador de pilota de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; i Juanba Camarelles, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’Àrea de Galotxa, a més de representants dels clubs i equips que participaran a les fases finals de la competició.

Presentació

En paraules de Sergi Ruiz: "Estem molt satisfets d'acollir aquestes finals i que per fi Foios s'òbriga un espai en el món de la pilota que crec que mereixem. El carrer Major té un atractiu especial, és magnífic per a jugar i pot oferir partides molt vistoses per al públic".

Segons Juanba Camarelles: "És una gran oportunitat per a traure la pilota al carrer, als carrers dels pobles, és una aposta que teníem des de la vicepresidència de galotxa, i vindre al carrer Major de Foios estos dos diumenges va a ser una experiència enriquidora, una prova de cara al futur i que la modalitat i tant Foios com els pobles dels voltants de l'Horta Nord siguen una festa".

Fernando Gil, Sergi Ruiz, Tino Bendicho, Juanba Camarelles, Emma García i Miguel Carceller, en el torn de parlaments. / FEDPIVAL

Programa

Aquest cap de setmana es disputaran les finals de Curtes A i Curtes B. A les 9:30 hores, Lanzadera Montserrat B i Fontaneria Miguel Bueno Meliana F es disputaran el títol de Curtes B. A les 11:00, Caixa Popular Meliana A i CPV Meliana B decidiran qui s'emporta el trofeu al municipi veí.

Els finalistes de les categories Vaqueta, Femenina i Curtes C encara estan per decidir. Durant el cap de setmana es celebraran les partides de tornada de les semifinals. A la màxima categoria, en les partides d’anada, celebrades a Montserrat, els equips A i C montserraters van vèncer amb autoritat a Borbotó B (70 per 30) i Navagro Faura (70 per 40), respectivament. La final es jugarà el diumenge 10 a les 10:30 hores.

A la categoria femenina, els últims candidats al títol han d'eixir de les semifinals Alfara-Meliana G i Meliana H-Marquesat. La final està programada per a les 9:00 hores del diumenge 10. Pel que fa a Curtes C, la partida decisiva, fixada per a les 11:45 hores, espera als guanyadors de les eliminatòries entre Meliana E-Meliana G i Foios C-Meliana H.