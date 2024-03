La Mancomunitat de la Vall d’Albaida tanca el 21 Campionat d’hivern de raspall

Amb unes finals vibrants en totes les categories, va concloure el cap de setmana passat, 9 i 10 de març, el 21 Campionat d’hivern de raspall organitzat per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

Els Trinquets Municipals d’Ontinyent i Quatretonda van ser els escenaris, durant tot el cap de setmana, de les partides disputades per dilucidar els guanyadors i guanyadores de nou de les deu modalitats que componen el torneig, després d’haver hagut d'ajornar les finals des del mes de gener, per tal de no coincidir amb les competicions de la Federació, i quedant pendent una partida entre el Genovés i Ontinyent, d’Alevins de nivell, final que es jugarà el diumenge 24 de març a Ontinyent.

Finals de dissabte

Dissabte, un dels dies més freds d’aquest hivern, i en un Poliesportiu ple d’activitat, a Ontinyent van tindre lloc les següents finals: Infantil femení, on l’equip d’Ontinyent, es va imposar al de Quatretonda per 25–10. En Alevins Iniciació, els de Moixent van superar als de Quatretonda per 25–5, en Benjamins Nivell, Quatretonda B va guanyar a l’A per 20 a 0 i en Benjamins Iniciació, Moixent va véncer per 20 a 10 a Rafelguaraf.

En el cas dels adults, la partida de 3ª categoria que va enfrontar Llutxent contra Otos amb un resultat de 20-30 per als d’Otos, mentre que en Segona, Quatretonda va aconseguir el triomf, en una partida vibrant, contra Llocnou d’En Fenollet per 30-20.

Finals de diumenge

El diumenge les finals es van traslladar al municipi de Quatretonda, ja que en totes les partides s’enfrontaven els seus equips, un diumenge de finals atípic, perquè sempre han jugat les categories d’adults, i que en aquesta ocasió, els xiquets i xiquetes van tindre la sort d’anar acompanyats i acompanyades pel Grup de Dolçaina i Tabal Raval Jussà d’Albaida, i del marxador oficial del campionat Vicent Nácher. En Infantil de nivell, van guanyar el Quatretonda A al B per 25 a 10. Els Cadets, amb una partida digna de professionals, van ser els de Quatretonda B qui s’endugueren la partida contra l’A per 25 a 20 i per finalitzar el cap de setmana de finals, van ser les xiquetes de l’Aleví femení, qui ens feren gaudir d’una final on Quatretonda A contra el B on l’A va ser l’equip guanyador per 25 a 15.

Lliurament de trofeus

Els lliuraments de trofeus van anar seguits de cada partida, on el dissabte vam comptar amb la presència del regidor d’Esport d’Ontinyent Ferran Gandia; la regidora de Benestar Social d’Otos Mª Ángeles Alfonso; l’alcaldessa de Llutxent, Xaro Boscà i el regidor d’esport de Llocnou d’en Fenollet. El diumenge al llarg de tot el matí, van estar acompanyant als jugadors i jugadores, el ja president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor i l’alcalde de l’Ajuntament de Quatretonda, Justo Oltra.

En concloure el matí, Ismael mostrava la seua sorpresa i satisfacció “per la gran afició i la quantitat d’equips que participen en el campionat de la Mancomunitat. Va mostrar el seu interès per continuar potenciant el nostre esport més autòcton”. Era la primera vegada que assistia a unes finals de la Mancomunitat i va poder conèixer de primera mà, el nostre campionat, que al llarg de vint-i-un anys s’ha convertit en referència del raspall com així ho demostra la presència enguany d’equips de tretze localitats, cinc d’elles de fora de la comarca com són la Llosa de Ranes, Moixent, Rafelguaraf, el Genovés i Llocnou d’En Fenollet, i els municipis de la Vall d’Albaida, Ontinyent, Benicolet, Castelló de Rugat, Quatretonda, Otos, Benigànim, Llutxent i Montaverner. Aquests pobles han aportat un total de 67 equips i una participació de vora 400 jugadors i jugadores entre els mesos de setembre i gener.